Beligoy respaldó al equipo arbitral tras la polémica en el clásico de Avellaneda

Beligoy aseguró que hubo una decisión "contundente y acertada" por parte del equipo arbitral encabezado por Falcón Pérez. "Hay elementos contundentes para confirmar que la falta fue adentro del área", afirmó Beligoy en declaraciones a ESPN.

El exárbitro explicó que Falcón Pérez tomó una correcta decisión en el campo de juego y que la misma fue respaldada por el VAR a cargo de Darío Herrera.

Además, Beligoy adelantó que Falcón Pérez será el representante del arbitraje nacional en el próximo Mundial sub 20 que finalmente se desarrollará en nuestro país a partir del 20 de mayo.

La discutida jugada también provocó la reacción de la dirigencia de Independiente. "Es increíble como el VAR se come la jugada. Nos sacaron la ilusión de ganar el partido", lamentó Daniel Seoane, el secretario general del Rojo en diálogo con TyC Sports.

El dirigente consideró que los árbitros "no están capacitados o no prestan atención", pero negó que haya algo "en contra" de Independiente.

Por su parte, Víctor Blanco, presidente de Racing, también fue consultado por la polémica del partido y opinó que fue un arbitraje "normal". "Me pareció un arbitraje normal. Falcón Pérez es un árbitro con mucho futuro pese que con Racing no nos fue muy bien con él. Los partidos son así, a veces te toca a favor y otras, en contra. Creo fue un justo resultado", expresó Blanco en rueda de prensa, antes de ingresar a la reunión por el Mundial Sub 20 en el Ministerio de Economía.