Bernardo Romeo explicó su salida de AFA: "Sentía que era el momento ideal"

Bernardo Romeo contó los motivos que lo llevaron a dejar su cargo como coordinador de las selecciones juveniles de la AFA

19 de enero 2026 · 17:50hs
Bernardo Romeo contó los motivos que lo llevaron a dejar su cargo como coordinador de las selecciones juveniles de la AFA, función que había asumido en 2020 y abandonó en diciembre. Un mes después de su salida, explicó a través de DSports Radio, que la decisión estuvo ligada a una nueva oportunidad profesional en el exterior.

“Surgió una posibilidad de afuera, un desafío nuevo. Costó tomar la decisión, pero sentía que era un momento ideal para dar un paso al costado”, expresó sobre el proyecto que tomará en Estados Unidos, en el club Port St. Lucie.

Romeo detalló que su nuevo rol será como director deportivo y que tendrá trabajo por delante en una estructura en crecimiento: “Hoy no está compitiendo, tengo trabajo por hacer. Me encantan los desafíos nuevos, me entusiasma. Está creciendo mucho Estados Unidos en el fútbol”, sostuvo el campeón mundial juvenil 2001.

Más allá de su salida, el tandilense remarcó que el foco de AFA sigue puesto en el desarrollo y la proyección hacia la Mayor, y defendió la continuidad del plan formativo: “Lo más importante es que aparecen los chicos en la mayor. En esta función lo más importante es que Scaloni mire para abajo y haya pibes en la selección mayor”, evaluó.

Por último, Romeo reconoció que le quedó un “sabor amargo” por la final perdida en el Mundial Sub-20 ante Marruecos, respaldó el trabajo de Diego Placente y también apuntó al contexto del fútbol argentino, donde los juveniles emigran rápido: “Hay un apuro a terminar un proceso… para mí no hay que quemar etapas”

