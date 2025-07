Boca no tiene paz: Rojo, Lema y Saracchi quedaron marginados

Boca no tiene paz y cada día que pasa sumá más inconvenientes que atentan contra la tranquilidad que intenta transmitir Miguel Ángel Russo en este momento de dificultades.

Marcos Rojo, Cristian Lema y Marcelo Saracchi ya no formarán parte de las tareas diarias del plantel profesional de fútbol: no podrán ingresar al vestuario y se entrenarán apartados del grupo principal.

La decisión se las comunicó un utilero este miércoles por la mañana, según la información brindada por ESPN. Los tres futbolistas se entrenarán por separado mientras intentan resolver una salida del club que satisfaga a todas las partes.

Tanto Lema como Rojo ya no eran tenidos en cuenta por Russo. El ex Newell's ni siquiera había viajado al Mundial de Clubes mientras que Rojo sí lo hizo pero no sumó minutos. Ambos tienen contrato hasta diciembre de este año con Boca.

Por su parte, Saracchi ingresó contra Bayern Múnich pero está por debajo de Lautaro Blanco y Frank Fabra en la consideración del DT. El uruguayo espera poder salir de Boca en este mercado de pases. Independiente lo quiso pero Boca rechazó la oferta.