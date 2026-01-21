Boca rearmó su búsqueda y apunta a sumar dos nombres en el mercado

Boca cambió de rumbo en el mercado de pases y ahora evalúa la llegada de dos futbolistas luego de que se cayera la operación por Marino Hinestroza

Boca cambió de rumbo en el mercado de pases y ahora evalúa la llegada de dos futbolistas para reforzar el plantel de Claudio Úbeda, luego de que se cayera la operación por Marino Hinestroza y de no lograr acuerdos por Alexis Cuello y Gastón Hernández con San Lorenzo.

En paralelo, Juan Román Riquelme tomó protagonismo y levantó el teléfono para iniciar los contactos con Ángel Romero , con quien mantiene una buena relación y que aparece como una alternativa accesible desde lo económico: el paraguayo quedó libre de Corinthians, por lo que Boca sólo deberá negociar su contrato.

Para que el atacante pueda arribar, el club necesita liberar un cupo de extranjero, algo que se resolvería con la rescisión de Bruno Valdez, quien tenía un año más de vínculo y busca continuar su carrera en Cerro Porteño. Una vez destrabada esa salida, Boca planea ofrecerle a Romero un contrato por dos temporadas.

La otra puerta abierta está en Banfield: Boca consultó condiciones por Rodrigo Auzmendi, delantero de área de 25 años y 1,91 metro, que en el Taladro suma 4 goles en 15 partidos. Por ahora no hay una oferta formal, pero el interés tomó fuerza porque el Xeneize no cuenta con centrodelanteros al ciento por ciento: Miguel Merentiel, Edinson Cavani y Milton Giménez están lesionados.

Así, mientras las charlas con San Lorenzo por Cuello siguen sin avances concretos, Boca intenta resolver la urgencia ofensiva con una opción inmediata como Romero y un plan alternativo como Auzmendi, en un mercado para el olvido, donde por el momento no sumó incorporaciones.