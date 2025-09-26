Uno Santa Fe | Ovación | Boca

Boca: Russo fue dado de alta pero aún no se sabe si dirigirá ante Defensa

El DT de Boca, Miguel Russo, fue dado de alta tras estar internado dos días, pero aún no se sabe si estará ante Defensa por la fecha 10 del grupo A del Clausura

26 de septiembre 2025 · 18:04hs
El entrenador de Boca, Miguel Russo, fue dado de alta este viernes tras permanecer internado durante dos días de manera provisoria en el sanatorio Fleni de Belgrano pero aún no se sabe si dirigirá este sábado ante Defensa y Justicia por la décima fecha del Grupo A del Torneo Clausura.

El lunes, el experimentado director técnico asistió al sanatorio a realizarse los correspondientes estudios de rutina y los médicos detectaron que Russo estaba deshidratado y con algunos valores altos de bilirrubina, situación que motivó que quedara en observación.

¿Dirigirá Russo a Boca ante Defensa?

Tras recibir medicación e hidratación por medio de suero, el entrenador fue dado de alta por la tarde pero el miércoles volvió a ser internado hasta este viernes que se retiró del sanatorio Fleni de Belgrano.

Durante estos dos días ausentes, los entrenamientos fueron comandados por los asistentes Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, con la cabeza puesta en el encuentro de este sábado ante Defensa y Justicia por la décima fecha del Torneo Clausura.

Con este panorama, la incógnita radica en si Russo estará presente o no en dicho partido que tendrá lugar este sábado a las 19 horas en el estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela, considerando que el clima pronosticado es de lluvia y baja temperatura.

