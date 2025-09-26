Se presentó oficialmente la Copa Santa Fe de básquet

En las instalaciones del Hotel UNL-ATE se llevó adelante la presentación oficial de la Copa Santa Fe de básquet edición 2025

En las instalaciones del Hotel UNL-ATE se llevó adelante este viernes la presentación oficial de la Copa Santa Fe de Básquet edición 2025. Gabriel Darrás, presidente de la Asociación Santafesina, destacó que "es un torneo muy importante para nosotros, la ciudad vivirá un fin de semana a puro básquet, lo vivimos con una gran fiesta".

Se presentó la Copa Santa Fe de básquet

A su turno, Daniel Gianoglio, titular de la FBPSF dijo que "jugar la Copa Santa Fe es un atractivo para todas las edades. Por suerte pudimos llevar a toda la provincia el básquet y eso es muy importante. En lo deportivo no hay torneo más hermoso que la Copa Santa Fe".

CopaSantaFe 2 En el Hotel UNL-ATE se presentó la Copa Santa Fe de básquet.

Por su parte, Fernando Maletti, subsecretario de Deportes provincial, subrayó: "Gracias al básquet por volver a ordenarse y organizarse, era importante hacerlo. Instamos a que se unan a los clubes y vamos a acompañar siempre. Tendremos un hito de los Suramericanos y nos quedará mucho recurso humano e infraestructura".

Finalmente, Daniel Di Lena, en representación de la Lotería Provincial, consideró que "queremos convertir a Santa Fe en capital del deporte. Siempre hubo eventos muy importantes que apoyamos desde el Gobierno. También decidimos apostar a los clubes para que puedan mejorar su infraestructura. Esta Copa Santa Fe cada vez es más grande con deportes que se suman".