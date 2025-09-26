Uno Santa Fe | Ovación | Copa Santa Fe

Se presentó oficialmente la Copa Santa Fe de básquet

En las instalaciones del Hotel UNL-ATE se llevó adelante la presentación oficial de la Copa Santa Fe de básquet edición 2025

Ovación

Por Ovación

26 de septiembre 2025 · 18:17hs
Se presentó oficialmente la Copa Santa Fe de básquet

En las instalaciones del Hotel UNL-ATE se llevó adelante este viernes la presentación oficial de la Copa Santa Fe de Básquet edición 2025. Gabriel Darrás, presidente de la Asociación Santafesina, destacó que "es un torneo muy importante para nosotros, la ciudad vivirá un fin de semana a puro básquet, lo vivimos con una gran fiesta".

• LEER MÁS: Prefederal: Almagro A volvió a ganar el clásico en atrapante final

Se presentó la Copa Santa Fe de básquet

A su turno, Daniel Gianoglio, titular de la FBPSF dijo que "jugar la Copa Santa Fe es un atractivo para todas las edades. Por suerte pudimos llevar a toda la provincia el básquet y eso es muy importante. En lo deportivo no hay torneo más hermoso que la Copa Santa Fe".

CopaSantaFe 2
En el Hotel UNL-ATE se presentó la Copa Santa Fe de básquet.

En el Hotel UNL-ATE se presentó la Copa Santa Fe de básquet.

Por su parte, Fernando Maletti, subsecretario de Deportes provincial, subrayó: "Gracias al básquet por volver a ordenarse y organizarse, era importante hacerlo. Instamos a que se unan a los clubes y vamos a acompañar siempre. Tendremos un hito de los Suramericanos y nos quedará mucho recurso humano e infraestructura".

Finalmente, Daniel Di Lena, en representación de la Lotería Provincial, consideró que "queremos convertir a Santa Fe en capital del deporte. Siempre hubo eventos muy importantes que apoyamos desde el Gobierno. También decidimos apostar a los clubes para que puedan mejorar su infraestructura. Esta Copa Santa Fe cada vez es más grande con deportes que se suman".

Copa Santa Fe Básquet UNL-ATE
Noticias relacionadas
Copa Santa Fe de Rugby: Alma Juniors se coronó bicampeón.

Alma Juniors se consagró campeón de la Copa Santa Fe

copa santa fe: se define el rival de union en la gran final

Copa Santa Fe: se define el rival de Unión en la gran final

magnano

Rubén Magnano estará en Santa Fe para una charla abierta durante la Copa Santa Fe

russo fue dado de alta pero aun no se sabe si dirigira ante defensa

Russo fue dado de alta pero aún no se sabe si dirigirá ante Defensa

Lo último

El sorprendente Unión defenderá la punta ante Banfield en el Florencio Sola

El sorprendente Unión defenderá la punta ante Banfield en el Florencio Sola

Caso Trigatti: el próximo lunes la Justicia revisará la condena por abuso sexual al docente

Caso Trigatti: el próximo lunes la Justicia revisará la condena por abuso sexual al docente

Se presentó oficialmente la Copa Santa Fe de básquet

Se presentó oficialmente la Copa Santa Fe de básquet

Último Momento
El sorprendente Unión defenderá la punta ante Banfield en el Florencio Sola

El sorprendente Unión defenderá la punta ante Banfield en el Florencio Sola

Caso Trigatti: el próximo lunes la Justicia revisará la condena por abuso sexual al docente

Caso Trigatti: el próximo lunes la Justicia revisará la condena por abuso sexual al docente

Se presentó oficialmente la Copa Santa Fe de básquet

Se presentó oficialmente la Copa Santa Fe de básquet

Russo fue dado de alta pero aún no se sabe si dirigirá ante Defensa

Russo fue dado de alta pero aún no se sabe si dirigirá ante Defensa

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados y cuánto ofrecen por cada uno

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados y cuánto ofrecen por cada uno

Ovación
Escándalo internacional: Garcés y Machuca suspendidos por FIFA

Escándalo internacional: Garcés y Machuca suspendidos por FIFA

Spahn: El fútbol profesional refleja el esfuerzo de toda la institución

Spahn: "El fútbol profesional refleja el esfuerzo de toda la institución"

A seis años de la noche mágica de Colón en Brasil que lo llevó a la final de la Sudamericana

A seis años de la noche mágica de Colón en Brasil que lo llevó a la final de la Sudamericana

Colón, expectante: por qué Vignatti no quiere ser candidato a presidente

Colón, expectante: por qué Vignatti no quiere ser candidato a presidente

Por qué Facundo Castro perdería su lugar como titular en Colón

Por qué Facundo Castro perdería su lugar como titular en Colón

Policiales
Padre e hijo detenidos por el asesinato a puñaladas de un comerciante en Moisés Ville

Padre e hijo detenidos por el asesinato a puñaladas de un comerciante en Moisés Ville

Rosario: detuvieron a 10 narcos de una banda que ingresaba drogas por el río Paraná y las vendía en barrio Tablada

Rosario: detuvieron a 10 narcos de una banda que ingresaba drogas por el río Paraná y las vendía en barrio Tablada

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Escenario
Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan Berrinche en HUB

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan "Berrinche" en HUB

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90 y 00

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90' y 00'