Uno Santa Fe | Ovación | Boca

Boca ya piensa en el año 2026: decisiones claves tras la caída ante Racing

La eliminación en semifinales cerró el 2025 de Boca. Riquelme definirá el futuro de Úbeda y comenzará a mover el mercado mientras el plantel inicia vacaciones.

Ovación

Por Ovación

9 de diciembre 2025 · 17:43hs
Boca ya piensa en el año 2026: decisiones claves tras la caída ante Racing

La derrota frente a Racing en semifinales marcó el final del año futbolístico para Boca y abrió un proceso de evaluaciones internas. La dirigencia analizará el ciclo de Claudio Úbeda y empezará a definir los refuerzos para el 2026, mientras el plantel cumple los últimos días de trabajo antes del receso.

El plantel volverá a entrenarse este martes en el Predio y trabajará durante una semana antes de iniciar vacaciones. El 5 de enero comenzará la pretemporada, aunque aún no está definido el lugar. Los primeros amistosos están previstos para mediados del mes.

Primeras bajas confirmadas en Boca

Fabra y Lema no continuarán en el club, mientras que Miramón regresará al Lille tras finalizar su préstamo. La situación de Javier García sigue abierta: podría renovar, retirarse o incluso sumarse al cuerpo técnico como entrenador de arqueros.

El futuro de Úbeda, bajo análisis

Aunque su renovación parecía encaminada, las decisiones que tomó ante Racing generaron cuestionamientos. El cambio de Zeballos y la falta de respuestas en momentos clave dejaron dudas sobre su capacidad para sostener partidos decisivos. Aun así, el cuerpo técnico valora su manejo del grupo y la solidez que logró en los últimos meses.

Cambios para el año 2026

La dirigencia buscará calidad antes que cantidad: apuntan a tres o cuatro incorporaciones fuertes, aunque todavía no trascendieron nombres. En cuanto a las salidas, Advíncula, Blondel, Martegani y Janson podrían irse si llegan ofertas en este mercado.

Con la temporada terminada, Boca enfocará todos sus esfuerzos en rearmar el plantel y definir la continuidad del cuerpo técnico. El objetivo es claro: encarar el 2026 con un equipo competitivo que vuelva a pelear por su obsesión máxima, la Copa Libertadores.

Boca Racing año 2026
Noticias relacionadas
danubio, a la carga por cavani en medio de su incertidumbre en boca

Danubio, a la carga por Cavani en medio de su incertidumbre en Boca

el mercado de pases se activa: interes europeo y brasileno por figuras del futbol argentino

El mercado de pases se activa: interés europeo y brasileño por figuras del fútbol argentino

river pierde terreno: los tres refuerzos clave de marcelo gallardo, quedan fuera del plan 2026

River pierde terreno: los tres refuerzos clave de Marcelo Gallardo, quedan fuera del plan 2026

allanaron la sede de independiente por la investigacion a sur finanzas

Allanaron la sede de Independiente por la investigación a Sur Finanzas

Lo último

El presidente de Unión Luis Spahn está en Buenos Aires para avanzar en varios frentes

El presidente de Unión Luis Spahn está en Buenos Aires para avanzar en varios frentes

Verón llevará su disputa con la AFA al TAS tras la sanción de seis meses

Verón llevará su disputa con la AFA al TAS tras la sanción de seis meses

El comercio santafesino apuesta a las Fiestas y busca estrategias para atraer clientes en un mes clave para las ventas

El comercio santafesino apuesta a las Fiestas y busca estrategias para atraer clientes en un mes clave para las ventas

Último Momento
El presidente de Unión Luis Spahn está en Buenos Aires para avanzar en varios frentes

El presidente de Unión Luis Spahn está en Buenos Aires para avanzar en varios frentes

Verón llevará su disputa con la AFA al TAS tras la sanción de seis meses

Verón llevará su disputa con la AFA al TAS tras la sanción de seis meses

El comercio santafesino apuesta a las Fiestas y busca estrategias para atraer clientes en un mes clave para las ventas

El comercio santafesino apuesta a las Fiestas y busca estrategias para atraer clientes en un mes clave para las ventas

El agro de Santa Fe celebró la merma de retenciones anunciada por Nación pero advirtieron que deben llegar a cero

El agro de Santa Fe celebró la merma de retenciones anunciada por Nación pero advirtieron que "deben llegar a cero"

Alessio confirmó su retiro en Unión: El cuerpo me está pidiendo parar

Alessio confirmó su retiro en Unión: "El cuerpo me está pidiendo parar"

Ovación
Máximo Johnston, el juvenil de Colón que espera concretar su primer contrato profesional

Máximo Johnston, el juvenil de Colón que espera concretar su primer contrato profesional

Expectativa en Colón por un ingreso económico decisivo en las próximas horas

Expectativa en Colón por un ingreso económico decisivo en las próximas horas

Colotto inició sin titubeos como mánager de Colón y ya le bajó el pulgar a ocho jugadores

Colotto inició sin titubeos como mánager de Colón y ya le bajó el pulgar a ocho jugadores

Madelón ya tendría definida la primera semana de trabajo en la pretemporada

Madelón ya tendría definida la primera semana de trabajo en la pretemporada

Facundo Castro, en revisión: Colón abre una nueva ventana de análisis para definir su continuidad en 2026

Facundo Castro, en revisión: Colón abre una nueva ventana de análisis para definir su continuidad en 2026

Policiales
Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: Tengo que resolver algunas cositas

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: "Tengo que resolver algunas cositas"