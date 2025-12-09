Boca ya piensa en el año 2026: decisiones claves tras la caída ante Racing

La eliminación en semifinales cerró el 2025 de Boca. Riquelme definirá el futuro de Úbeda y comenzará a mover el mercado mientras el plantel inicia vacaciones.

La derrota frente a Racing en semifinales marcó el final del año futbolístico para Boca y abrió un proceso de evaluaciones internas. La dirigencia analizará el ciclo de Claudio Úbeda y empezará a definir los refuerzos para el 2026 , mientras el plantel cumple los últimos días de trabajo antes del receso.

El plantel volverá a entrenarse este martes en el Predio y trabajará durante una semana antes de iniciar vacaciones. El 5 de enero comenzará la pretemporada, aunque aún no está definido el lugar. Los primeros amistosos están previstos para mediados del mes.

Primeras bajas confirmadas en Boca

Fabra y Lema no continuarán en el club, mientras que Miramón regresará al Lille tras finalizar su préstamo. La situación de Javier García sigue abierta: podría renovar, retirarse o incluso sumarse al cuerpo técnico como entrenador de arqueros.

El futuro de Úbeda, bajo análisis

Aunque su renovación parecía encaminada, las decisiones que tomó ante Racing generaron cuestionamientos. El cambio de Zeballos y la falta de respuestas en momentos clave dejaron dudas sobre su capacidad para sostener partidos decisivos. Aun así, el cuerpo técnico valora su manejo del grupo y la solidez que logró en los últimos meses.

Cambios para el año 2026

La dirigencia buscará calidad antes que cantidad: apuntan a tres o cuatro incorporaciones fuertes, aunque todavía no trascendieron nombres. En cuanto a las salidas, Advíncula, Blondel, Martegani y Janson podrían irse si llegan ofertas en este mercado.

Con la temporada terminada, Boca enfocará todos sus esfuerzos en rearmar el plantel y definir la continuidad del cuerpo técnico. El objetivo es claro: encarar el 2026 con un equipo competitivo que vuelva a pelear por su obsesión máxima, la Copa Libertadores.