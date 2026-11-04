Bombazo en el Real Madrid: Rafael Nadal se incorporó a la Junta Directiva del club

Rafael Nadal aceptó la propuesta de Florentino Pérez y tendrá un nuevo rol institucional en la entidad de la que es hincha.

El Real Madrid sacudió el mundo del deporte con un anuncio inesperado: Rafael Nadal se incorporó a la Junta Directiva de la institución española. El ganador de 22 títulos de Grand Slam aceptó la propuesta del presidente Florentino Pérez y asumirá una nueva responsabilidad dentro del club, al que siempre manifestó un profundo cariño y sentido de pertenencia.

La entidad madrileña oficializó la incorporación mediante un comunicado en el que expresó su satisfacción por sumar a una personalidad de semejante trayectoria.

"Para el Real Madrid y para todo el madridismo constituye un enorme orgullo que una figura de su dimensión deportiva y humana, un referente del deporte español y mundial, pase a formar parte de nuestra Junta Directiva y contribuya, desde esta responsabilidad, al presente y al futuro de nuestro club", expresó la institución.

Además, el Merengue puso el foco en las cualidades que convirtieron al español en uno de los grandes referentes del deporte mundial: su mentalidad ganadora, la disciplina, la perseverancia, el esfuerzo y el respeto por sus adversarios.

"Su figura representa mucho más que sus éxitos: su talento, su espíritu de superación permanente, su capacidad de sacrificio, su competitividad, su humildad, su respeto a los rivales y a sus compañeros, y su compromiso solidario hacen de él un ejemplo dentro y fuera de las pistas", agregó el comunicado.

Por último, el club remarcó que esos principios coinciden con la identidad institucional y que Nadal los defendió durante toda su trayectoria, convirtiéndose en una referencia para millones de personas.

La emoción de Rafael Nadal por sumarse a la conducción del Real Madrid

La noticia también generó una reacción especial del propio protagonista. A través de sus redes sociales, Nadal compartió su entusiasmo por incorporarse formalmente a la estructura dirigencial del club de sus amores.

"Quiero agradecer al presidente Florentino Pérez y a la Junta que me hayan propuesto formar parte de la Junta Directiva del Real Madrid", manifestó el extenista, quien alcanzó el número uno del ranking mundial en cinco temporadas: 2008, 2010, 2013, 2017 y 2019.

Finalmente, dejó en claro cómo afrontará este nuevo desafío institucional: "He aceptado esta propuesta con mucha ilusión, ganas de aprender y aportar todo lo que pueda".

De esta manera, después de construir una carrera extraordinaria dentro de las canchas y conquistar 22 títulos de Grand Slam, Nadal inicia una etapa diferente en su relación con el Real Madrid, ahora desde un lugar de participación directa en la vida institucional del club.