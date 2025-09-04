Uno Santa Fe | Ovación | Brasil

Brasil trituró a Chile y escaló hasta la segunda posición en las Eliminatorias

La Selección de Brasil goleó 3-0 a Chile por la fecha 17 de las Eliminatorias, y escaló hasta la segunda posición gracias al empate de Ecuador

4 de septiembre 2025 · 23:50hs
Brasil trituró a Chile y escaló hasta la segunda posición en las Eliminatorias

La Selección de Brasil goleó 3-0 a Chile por la fecha 17 de las Eliminatorias, y escaló hasta la segunda posición gracias al empate de Ecuador. Los goles de los dirigidos por el histórico técnico italiano Carlo Ancelotti fueron de Estevao, Lucas Paquetá y Bruno Guimaraes.

El encuentro fue un verdadero trámite para Brasil, que desde el comienzo del encuentro dominó a un rival que ya no tiene chances de disputar el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 debido a la desastrosa campaña que realizaron en las Eliminatorias Sudamericanas, en las que solo cosechó 10 puntos.

Así fue como Estevao consiguió abrir el marcador a los 38 minutos del primer tiempo, al definir con una pirueta en la línea tras una atajada del arquero chileno, Larwence Vigouroux.

Brasil lo resolvió sobre el final

Ya en el segundo tiempo, Brasil liquidó el encuentro con una ráfaga de goles promediando la media hora del complemento. Primero Lucas Paquetá estiró la ventaja con un cabezazo, luego de una tremenda jugada individual de Luiz Henrique, mientras que el encargado de cerrar la goleada fue Bruno Guimaraes, tras una impresionante combinación de toques en ataque.

Con este triunfo, Brasil llegó a los 28 puntos y escaló hasta la segunda posición de las Eliminatorias Sudamericanas, ya que superó a Ecuador, que había igualado sin goles frente a Paraguay. Chile, por su parte, se sigue hundiendo en la última posición, con solo 10 unidades.

En la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, Brasil visitará a Bolivia el martes, mismo día en el que Chile recibirá a Uruguay.

Brasil Ecuador Eliminatorias
Noticias relacionadas
los puntajes de la seleccion argentina en el triunfo ante venezuela

Los puntajes de la Selección Argentina en el triunfo ante Venezuela

paraguay empato con ecuador y volvera a jugar un mundial despues de 16 anos

Paraguay empató con Ecuador y volverá a jugar un Mundial después de 16 años

la extensa racha que corto messi sin goles en la seleccion argentina

La extensa racha que cortó Messi sin goles en la Selección Argentina

lautaro martinez califico como una noche emotiva la goleada a venezuela

Lautaro Martínez calificó como "una noche emotiva" la goleada a Venezuela

Lo último

Scaloni tras la victoria y la emoción de Messi en Argentina: El equipo siempre está

Scaloni tras la victoria y la emoción de Messi en Argentina: "El equipo siempre está"

Los puntajes de la Selección Argentina en el triunfo ante Venezuela

Los puntajes de la Selección Argentina en el triunfo ante Venezuela

Brasil trituró a Chile y escaló hasta la segunda posición en las Eliminatorias

Brasil trituró a Chile y escaló hasta la segunda posición en las Eliminatorias

Último Momento
Scaloni tras la victoria y la emoción de Messi en Argentina: El equipo siempre está

Scaloni tras la victoria y la emoción de Messi en Argentina: "El equipo siempre está"

Los puntajes de la Selección Argentina en el triunfo ante Venezuela

Los puntajes de la Selección Argentina en el triunfo ante Venezuela

Brasil trituró a Chile y escaló hasta la segunda posición en las Eliminatorias

Brasil trituró a Chile y escaló hasta la segunda posición en las Eliminatorias

Paraguay empató con Ecuador y volverá a jugar un Mundial después de 16 años

Paraguay empató con Ecuador y volverá a jugar un Mundial después de 16 años

La extensa racha que cortó Messi sin goles en la Selección Argentina

La extensa racha que cortó Messi sin goles en la Selección Argentina

Ovación
Messi confirmó que fue el último por los puntos acá en Argentina y ¿duda en ir al Mundial?

Messi confirmó que "fue el último por los puntos acá en Argentina" y ¿duda en ir al Mundial?

Los puntajes de la Selección Argentina en el triunfo ante Venezuela

Los puntajes de la Selección Argentina en el triunfo ante Venezuela

La extensa racha que cortó Messi sin goles en la Selección Argentina

La extensa racha que cortó Messi sin goles en la Selección Argentina

Lautaro Martínez calificó como una noche emotiva la goleada a Venezuela

Lautaro Martínez calificó como "una noche emotiva" la goleada a Venezuela

El clásico de Copa Santa Fe tiene nuevo horario y será solo con hinchas locales

El clásico de Copa Santa Fe tiene nuevo horario y será solo con hinchas locales

Policiales
Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional