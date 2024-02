Brian Fernández no se lo quiere perder: "Ojalá pueda competir contra Colón"

"La verdad que estoy muy bien. Mucha gente linda. Somos todos jóvenes. Es un plantel muy lindo y familiero. Lamentableme los resultados no se nos están dando, eso es lo que preocupa. Pero el torneo es largo y hay que tener paciencia", dijo el delantero de Almirante Brown, Brian Fernández, en la previa del partido del domingo en el Brigadier López ante Colón por la fecha 3 de la Primera Nacional.

En charla con Radio Gol 96.7, el santafesino ponderó que está cada vez mejor: "Una pretemporada divina en un plantel numeroso y es lindo para saber que hay variantes y que se la ponés complicada al técnico. Si bien las primeras dos fechas no fueron buenas de local, fue un golpe fuerte. Ojalá sea el puntapié para empezar a sacar puntos".

"Estoy tranquilo. Es el proceso que hoy me toca atravesar. No queda otra que mantenerme listo y ponerme a punto en lo futbolístico para demostrarle al técnico que cuando llegue la habilitación voy a estar para jugar. Estoy recuperando el gol, el mano a mano y la pegada", agregó.

Brian Fernández.jpg Brian Fernández se ilusiona con ser habilitado en Almirante Brown para jugar ante Colón.

Por tema protocolares, todavía no puede jugar: "Estoy esperando la habilitación, por eso no estoy compitiendo. Tengo que estar tranquilo y ser paciente, porque sé que estas cosas llevan un tiempo. Ojalá pueda estar para competir ante Colón. Ya estoy para jugar, que es lo que me tiene medio incómodo, pero solo debo esperar".

En otro tramo de la charla, Brian se sincero tras el descenso: "Fui a Rosario y estuve viendo al equipo. Colón es muy grande y creo que es uno de los candidatos al ascenso. Lo digo como jugador, no como hincha. Tiene para volver a donde se merece. El fútbol es así y tiene estas cosas. Cuando no ganás terminás de esta manera. Colón tiene que respetar los tiempos y ser paciente. Tiene buenos jugadores".

Luego hizo una radiografia del plantel sabalero: "Colón está para grandes cosas. Obviamente tiene que adaptarse a una categoría en la que los partidos son muy difíciles y muy competitivos. No hay espacios y no hay VAR. Igualmente tiene un muy buen plantel, la suma de Christian (Bernardi) es muy importante y, como jugador, veo que el equipo está para pelear. Es bueno que Paolo (Goltz ) quiera ayudar al club. Tengo una relación linda con él, nunca me negó un mensaje ni un saludo".