Buen inicio: Colapinto quedó noveno en las prácticas libres para el GP de México

El argentino Franco Colapinto finalizó en el noveno puesto con su Alpine en las Prácticas Libres 1 (FP1) del Gran Premio de México de la Fórmula 1

24 de octubre 2025 · 17:10hs
El argentino Franco Colapinto finalizó en el noveno puesto con su Alpine en las Prácticas Libres 1 (FP1) del Gran Premio de México de la Fórmula 1. Colapinto cerró la primera parte de los entrenamientos con un tiempo de 1:19.331, por encima del estonio Paul Aron, quien reemplazó al francés Pierre Gasly y terminó en el decimoquinto lugar.

Tras su actuación en Austin, donde desobedeció las órdenes de Alpine, el piloto argentino mejoró su rendimiento con respecto al pasado fin de semana y consiguió un gran resultado al finalizar en el puesto 9°. El pilarense dio 6 vueltas rápidas intercalando gomas blandas y duras, y a pesar de que el ritmo de su monoplaza no es el mejor, marcó un tiempo de 1:19.331 que lo metió dentro del top 10. Por su parte, su compañero de equipo, Paul Aron (reemplazó a Gasly), finalizó P15 y quedó a 0.531 segundos del pilarense.

Más de la primera práctica de la F1 en México

Por otro lado, el más veloz de la tanda fue Charles Leclerc (Ferrari) con un tiempo de 1:18.380 y Kimi Antonelli (Mercedes) y Nico Hulkenberg (Kick Sauber) completaron el top 3. Por su parte, la gran sorpresa fue el sueco-británico Arvin Lindblad, que estableció el sexto mejor tiempo con el Red Bull de Max Verstappen. Adempas, fue el único de los nueve novatos que disputó la FP1 que se metió entre los 10 primeros.

Colapinto México Fórmula 1
