Buena actuación de una santafesina en taekwondo en Mar del Plata

Una santafesina se destacó en Mar del Plata

La novena edición de la Copa del Mundo de Taekwondo ITF, habilitó competencias en formas y luchas. Se instalaron nueve áreas de combate para casi 9.000 contiendas. A diferencia del Campeonato Mundial, que se disputó en Mar del Plata en el año 2009, y está reservado para seleccionados de países, la Copa del Mundo implica una competición entre instituciones, caso de clubes y escuelas.

"La verdad es que volví contenta por los resultados que obtuve en Mar del Plata, pero regresó con muchas metas y objetivos nuevos. Me parece que es algo superlindo haber podido sacar eso de mi participación en este torneo tan importante le dijo Indi a UNO Santa Fe, quien se trajo una medalla de plata y una de bronce.

Tae2.jpg La taekwondista santafesina de 22 años, consiguió medalla de plata en la prueba individual en -55kg.

La destacada deportista de Santo Tomé manifestó que "Esta es la primera vez que compito en lucha, en técnicas especiales y en lucha por equipos. En total hice seis peleas individuales y una por equipo. En las individuales me tocó pelear con chicas de todo el mundo, lo cual es algo de destacar porque en otras categorías había más gente de acá de Argentina y había poco del exterior. Me tocó combatir con dos chicas de nuestro país, con una chica brasileña, una mexicana y una ucraniana, que fue con la que perdí en la final, pero igual quedé chocha con mi desempeño".

La luchadora de 22 años indicó que "Me traje una medalla de plata, y con las chicas me traje una de bronce. La preparación para este mundial fue muy intensa, porque sabíamos que me iba a medir con buenas rivales, y que habitualmente no me enfrento. La preparación fue corta, un mes y medio antes, estaba haciendo cinco turnos de entrenamientos, en los que había taekwondo, boxeo y la preparación física, también los fines de semana".

Tae3.jpg El equipo con el que Indi consiguió medalla de bronce en la prueba Team Female Sparring.

Una intensa preparación para una dura competencia

Indi se trajo de Mar del Plata la medalla de plata por su participación en individual Female Sparring (-55kg), y la de bronce por equipos. Para ello hizo todo un trabajo previo que es para destacar. "Como la preparación fue muy dura y muy intensa, es que esperábamos buenos desempeños y buenos resultados. Esta fue una Copa del Mundo, y no hay selecciones nacionales. En este caso fui como integrante de un equipo de una escuela de Argentina. Hace un tiempo que ya terminaron las convocatorias para la selección pero estoy esperando que me confirmen saber si me convocan o no al equipo nacional" describió la deportista oriunda de Santo Tomé.

La estudiante de la carrera de ingeniería Química contó que "Esta ha sido una temporada muy movida para mí, no solamente por el hecho que estuve entrenando muy duro, sino que estoy estudiando, estoy haciendo ingeniería Química en la FIQ, y estoy trabajando también, entonces fue cansador para mí. Pero igual como sigo teniendo metas por cumplir no bajo los brazos y sigo para adelante, y todavía no puedo descansar".

"La temporada deportiva no terminó para mí, ya que me queda una actividad, que sería el segundo selectivo para el mundial de Croacia que se realizará el año que viene. Ya me tocó asistir al primera selectivo hace un mes y medio más o menos, donde en mi caso quedé primera. Me faltaría el segundo y ya cerraría mi año competitivo. El año que viene tendría dos selectivos más y un torneo en Chile que es muy importante" explicó Indira a cerca de como sigue su agenda deportiva.

Tae4.jpg El sponsor que siempre está junto a Indira, su mamá Débora Cavallo, clave en su carrera deportiva.

Una gran luchadora, pero agradecida

Por último, Pampiglioni, aprovechó la oportunidad para agradecer a aquellos que la respaldan en su carrera deportiva; "Mi equipo es siempre el mismo, que me está apoyando siempre, que es conformado por mi mamá, que es la que está para todo, mi profesor que es el que me enseña la parte de boxeo y la preparación física, mi novio que es clave y me apoya, y la gente que nos ayuda, y que me da una mano cuando hago ventas de lo que se te ocurra para conseguir recursos para viajar y poder estar en los selectivos y en los torneos a los que voy a competir".