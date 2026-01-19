Buena noticia en la transmisión de Unión ante Platense

El partido entre Unión y Platense por la primera fecha de la Liga Profesional 2026 ya tiene señal definida y una condición especial en su transmisión.

El campeonato del fútbol argentino 2026 se pondrá en marcha con una noticia alentadora para los hinchas. El encuentro entre Unión y Platense , correspondiente a la fecha 1 de la Liga Profesional , será uno de los partidos liberados y podrá verse sin Pack Fútbol , en una decisión que amplía el acceso al espectáculo.

Como ocurre habitualmente en cada inicio de torneo, la Liga Profesional dispuso una serie de encuentros con televisión abierta dentro de las señales deportivas básicas . Entre ellos aparece el cruce entre Unión y Platense , que se jugará el jueves 22 de enero a las 20 , y podrá verse por ESPN , sin necesidad de abonar el servicio premium.

Además del duelo en el 15 de Abril, otro de los partidos liberados será Talleres–Newell’s, programado para el viernes 23 a las 22:15. Ambos encuentros forman parte de la política de transmisión que busca garantizar partidos accesibles en cada jornada del torneo.

Fixture completo para el inicio del Apertura 2026:

La fecha 1 del Apertura 2026 se disputará entre el jueves 22 y el domingo 25 de enero, con una nutrida programación repartida entre ESPN Premium y TNT Sports, y con dos partidos disponibles fuera del pack. La grilla completa queda sujeta a eventuales modificaciones de la organización.

Jueves 22 de enero

17.00 Aldosivi – Defensa y Justicia (Interzonal) -TNT Sports-

20.00 Unión – Platense (Zona A) -ESPN Premium-

20.00 Banfield – Huracán (Zona B) -TNT Sports-

22.15 Central Córdoba – Gimnasia (Mza.) (Zona A) -ESPN Premium-

22.15 Instituto – Vélez (Zona A) -TNT Sports-

Viernes 23 de enero

19.00 San Lorenzo – Lanús (Zona A) -TNT Sports-

20.00 Independiente – Estudiantes (Zona A) -ESPN Premium-

22.15 Talleres – Newell’s (Zona A) -ESPN Premium-

22.15 Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán (Zona B) -TNT Sports-

Sábado 24 de enero

17.00 Barracas Central – River (Zona B) -ESPN Premium-

19.30 Gimnasia – Racing (Zona B) -TNT Sports-

22.00 Rosario Central – Belgrano (Zona B) -ESPN Premium-

Domingo 25 de enero