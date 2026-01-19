Cómo llega Platense para enfrentar a Unión en el inicio del torneo

Con el calendario ya definido pese a la incertidumbre por el libro de pases, Unión recibirá a Platense en el 15 de Abril por la fecha inaugural del torneo.

El Calamar ya planifica su desembarco en la capital santafesina. El plantel viajará el miércoles por la mañana y quedará concentrado a la espera del debut ante Unión . La dupla técnica Zunino–Espínola trabaja para llegar al jueves con un equipo definido y una alternativa táctica , en función del rival y el contexto del inicio del torneo.

El equipo de Vicente López llega tras una derrota 2-1 ante Aldosivi en su único amistoso disputado en Mar del Plata. Más allá del resultado, el cuerpo técnico apunta a consolidar funcionamiento en una temporada exigente, que además del torneo local tendrá como gran objetivo la Copa Libertadores .

El encuentro frente al conjunto marplatense se dividió en dos tiempos de 45 minutos. En la primera etapa, el equipo dirigido por Walter Zunino formó con: Nicolás Sumavil; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Eugenio Raggio, Tomás Silva; Leonel Picco, Maximiliano Amarfil, Guido Mainero, Franco Zapiola, Juan Carlos Gauto y Leonardo Heredia. Ese primer bloque finalizó igualado sin goles.

Para el inicio del segundo tiempo, Platense presentó una alineación completamente distinta. Los once elegidos fueron: Brian Bustos; Agustín Lagos, Thiago Currado, Luca Nupieri, Franco Minerva; Felipe Bussio, Bautista Merlini, Benjamín Bosch; Mauro Luna Diale, Manuel Tucker y Tomás Nasif. La segunda etapa fue derrota para Platense por 2 a 1, el gol lo convirtió Nasif.

Mercado de pases de Platense: altas y una venta clave

En cuanto al mercado, Millares confirmó una baja sensible: Ronaldo “Rorro” Martínez fue transferido a Talleres por una cifra cercana a los tres millones de dólares, una operación que le deja aire financiero al club. Entre las incorporaciones se destacan Nicolás Bongiorno en el arco, Eugenio Raggio como marcador central y las apuestas ofensivas por Gauto y el “Pupa” Heredia, quien llega tras un crecimiento sostenido en sus últimos pasos.

Platense también avanza fuera de la cancha. El club encara una renovación integral del sistema de iluminación, requisito clave para la competencia internacional, lo que obligará a programar los partidos como local en horario vespertino. Además, se amplían sectores de prensa y plateas, pensando en una infraestructura acorde a la exigencia continental.

Con realidades distintas pero objetivos claros, Unión y Platense pondrán primera en Santa Fe, en un debut que marcará el pulso inicial de la temporada y comenzará a ordenar un campeonato que ya se vive con intensidad.