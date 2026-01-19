Uno Santa Fe | Ovación | Unión

Cómo llega Platense para enfrentar a Unión en el inicio del torneo

Con el calendario ya definido pese a la incertidumbre por el libro de pases, Unión recibirá a Platense en el 15 de Abril por la fecha inaugural del torneo.

19 de enero 2026
El Calamar ya planifica su desembarco en la capital santafesina. El plantel viajará el miércoles por la mañana y quedará concentrado a la espera del debut ante Unión. La dupla técnica Zunino–Espínola trabaja para llegar al jueves con un equipo definido y una alternativa táctica, en función del rival y el contexto del inicio del torneo.

¿Cómo llega el Calamar?

El equipo de Vicente López llega tras una derrota 2-1 ante Aldosivi en su único amistoso disputado en Mar del Plata. Más allá del resultado, el cuerpo técnico apunta a consolidar funcionamiento en una temporada exigente, que además del torneo local tendrá como gran objetivo la Copa Libertadores.

El encuentro frente al conjunto marplatense se dividió en dos tiempos de 45 minutos. En la primera etapa, el equipo dirigido por Walter Zunino formó con: Nicolás Sumavil; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Eugenio Raggio, Tomás Silva; Leonel Picco, Maximiliano Amarfil, Guido Mainero, Franco Zapiola, Juan Carlos Gauto y Leonardo Heredia. Ese primer bloque finalizó igualado sin goles.

LEER MÁS: Se encamina la resolución de la deuda de Platense con Colón por el pase de Leonel Picco

Para el inicio del segundo tiempo, Platense presentó una alineación completamente distinta. Los once elegidos fueron: Brian Bustos; Agustín Lagos, Thiago Currado, Luca Nupieri, Franco Minerva; Felipe Bussio, Bautista Merlini, Benjamín Bosch; Mauro Luna Diale, Manuel Tucker y Tomás Nasif. La segunda etapa fue derrota para Platense por 2 a 1, el gol lo convirtió Nasif.

Mercado de pases de Platense: altas y una venta clave

En cuanto al mercado, Millares confirmó una baja sensible: Ronaldo “Rorro” Martínez fue transferido a Talleres por una cifra cercana a los tres millones de dólares, una operación que le deja aire financiero al club. Entre las incorporaciones se destacan Nicolás Bongiorno en el arco, Eugenio Raggio como marcador central y las apuestas ofensivas por Gauto y el “Pupa” Heredia, quien llega tras un crecimiento sostenido en sus últimos pasos.

LEER MÁS: Unión, obligado a moverse: el mercado aprieta y Madelón exige respuestas para el medio

Platense también avanza fuera de la cancha. El club encara una renovación integral del sistema de iluminación, requisito clave para la competencia internacional, lo que obligará a programar los partidos como local en horario vespertino. Además, se amplían sectores de prensa y plateas, pensando en una infraestructura acorde a la exigencia continental.

Con realidades distintas pero objetivos claros, Unión y Platense pondrán primera en Santa Fe, en un debut que marcará el pulso inicial de la temporada y comenzará a ordenar un campeonato que ya se vive con intensidad.

Unión Platense calamar mercado de pases
Unión gana tiempo en el mercado: la AFA analiza extender la ventana y Madelón toma nota

Horas decisivas en Unión: se espera una propuesta formal por Del Blanco

Unión, obligado a moverse: el mercado aprieta y Madelón exige respuestas para el medio

Unión entra en la cuenta regresiva y afina los últimos detalles para el debut ante Platense

Buena noticia en la transmisión de Unión ante Platense

Djokovic arrancó firme en el Australian Open con un sólido triunfo ante Martínez

Colón: los que quedaron afuera de la gira a Paysandú y el mensaje del armado

Buena noticia en la transmisión de Unión ante Platense

Djokovic arrancó firme en el Australian Open con un sólido triunfo ante Martínez

Colón: los que quedaron afuera de la gira a Paysandú y el mensaje del armado

El gran gesto solidario de un exjugador de Unión con un club del interior

Unión gana tiempo en el mercado: la AFA analiza extender la ventana y Madelón toma nota

Unión gana tiempo en el mercado: la AFA analiza extender la ventana y Madelón toma nota

Pulga Rodríguez, un adiós que trasciende el tiempo y queda tatuado en la historia de Colón

Unión busca ratificar su levantada ante San Lorenzo en el Malvicino

Buena noticia en la transmisión de Unión ante Platense

Sanjustino cayó en el cruce de ida ante Juventud Unida de Gualeguaychú

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"