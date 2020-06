Cafú se emocionó al hablar por primera vez de la muerte de su hijo

El reconocido exdefensor lateral de Brasil, Marcos Evangelista de Moraes, más conocido en el mundo como Cafú, hizo emocionar a más de uno al referirse por primera vez a la muerte de su hijo.

El popular jugador brasileño eligió su cumpleaños número 50 para hacer pública una emotiva carta, que fue difundida por el Comité Organizador del Mundial de Qatar 2022.

El ex capitán de la verdeamarelha vivió el peor día de su vida cuando su hijo mayor, de 30 años, falleció de un paro cardíaco mientras jugaba al fútbol en San Pablo, en septiembre del 2019.

image.png Cafú confesó que perdió a su hijo en sus brazos.

La carta de Cafú

"Hoy cumplo 50 años. Un cumpleaños histórico, pero será una celebración muy diferente. Debido a la pandemia en curso, estaré lejos de muchos de los que están cerca de mí. Y después de un año que nunca podría haber imaginado en mi peor pesadilla, siento que hoy es un buen momento para hablar y enfrentar las emociones de pérdida que sentimos millones en el mundo.

Todos tenemos días en nuestras vidas que nunca olvidaremos. El día de nuestra boda, los nacimientos de nuestros hijos y, para unos pocos afortunados, ganar la Copa del Mundo para nuestro país. Gloriosos recuerdos que permanecen con nosotros para siempre. Pero también tenemos días que nunca podemos olvidar por otras razones, días que no podemos explicar y momentos de tragedia inexplicable que no se pueden planificar, evitar o prevenir.

El 4 de septiembre de 2019, Dios se llevó a mi hijo, Danilo Feliciano de Morais. Tenía sólo 30 años. Algunos eventos en este mundo son inexplicables. Perdí a mi hijo en mis brazos. Traté de salvarlo y ayudarlo, pero nos dejó. Fue y es un sentimiento de vacío; es un sentimiento terrible. A veces nos sentimos impotentes. Nos sentimos tan fuertes en nuestros cuerpos y nuestras mentes, pero en un momento como ese tu fuerza física no significa nada. No ayuda. Cuando no puedes salvar a tu propio hijo, te sientes increíblemente débil.

Pero Dios lo llevó y estoy seguro de que está muy bien donde está ahora. Nos cuida y se ríe desde arriba de todo lo que hacemos aquí abajo. Rezo para que ningún otro padre experimente este desamor. Un padre nunca debería tener que enterrar a su propio hijo.

Es el momento adecuado para hablar de ciertas cosas. Me siento así, ya que muchos otros millones de personas sufren sentimientos similares de pérdida repentina. Quiero usar esta carta para hablar sobre cómo mi familia y yo hemos sacado fuerzas durante tiempos muy difíciles. Quiero compartir cómo nuestras pasiones, incluido el deporte, nos están ayudando a recuperarnos.