Candela Giordanino fue reconocida por el Concejo Municipal

Con 19 años de edad, Candela Giordanino es una de las nadadoras más importantes de nuestro país. Formada en el Club Atlético Unión de Santa Fe, actualmente se encuentra entrenando en Gremio de Porto Alegre , lugar en el que se encuentra muy cómoda y ha conseguido crecer desde todo punto de vista; lo deportivo, y en lo personal, lo cual no es poca cosa.

La tricampeona sudamericana juvenil, se impuso en Córdoba, y será la compañera de Cecilia Biagioli en Doha, la competencia de 10 kilómetros que se llevará a cabo el 3 de febrero, en el ASpire Dome, el antiguo puerto de Doha, mientras que la natación convencional será en el centro acuático Hamad. La prueba de 5 kilómetros femenino, está previsto que se desarrolle el 7 de febrero de 2024 y no el 6 como estaba originalmente pautado.

Cabe destacar que Doha 2024 es un torneo clasificatorio para los Juegos Olímpicos París 2024 con 13 plazas directas por género y otra especial por cada continente. En la rama masculina los representantes argentinos en aguas abiertas serán el marplatense Ivo Cassini de 29 años, quien viene de ganar la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. También lo será el representante de River Plate, Lucas Alba, quien al igual que Giordanino, clasificó en el Lago Piedras Moras, en Almafuerte, Córdoba.

Por ello, y porque ha tenido una gran temporada, el cuerpo legislativo local le otorgó una declaración de interés, con diploma incluído, en un acto que se concretó en la sala de reuniones Agustín Zapata Gollán, y que estuvo encabezado por los concejales Jorge Fernández, Jorgelina Mudalell y Lucas Simoniello, mientras que Candela estuvo acompañada por su mamá Celeste Puñet.

image.png Por iniciativa de Mudalell, recibió la declaración de interés por su clasificación a Doha.

"Estoy clasificada a mi tercer campeonato mundial de aguas abiertas. No puedo explicarles la emoción que siento en este momento, estoy en camino a cumplir mi gran objetivo. A pesar de que a veces surgen adversidades y situaciones que afectan mi rendimiento. Poder haber liderado durante toda la carrera en Almafuerte y ser capaz de definir el primer lugar, ganándome mi plaza al mundial me llena de orgullo y me da fuerzas para lo que se viene" manifestó la calificada nadadora de la ciudad de Santa Fe.

Giordanino fue contundente al señalar que "a mi familia les debo todo, y un poco más, ellos son los que están realmente en todas, cuando no puedo más, lo hago por ellos. Ellos son los que me dan la fuerza que necesito. Gracias, porque sin ellos no podría lograr nada". En la presente temporada, Cande representó al país en el Campeonato Mundial de Fukuoka 2023 y los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

En Japón, la santafesina ocupó el 29° lugar en los 5km femenino, y el 36° puesto en los 10km femenino. En la prueba de los 4x1500 mixto, junto a Joaquín Moreno, Ivo Cassini y la cordobesa Cecilia Biagioli culminaron en el puesto 12°. En Santiago de Chile, Giordanino culminó en la séptima posición en los 10 kilómetros desarrollados en la Laguna de Los Morros.

"A veces me cuesta creer todo lo que estoy logrando, valorar el proceso que me llevo hasta acá y disfrutar lo que hago son cosas que aún estoy aprendiendo. Pero uno nunca deja de aprender y estoy muy agradecida de tener estas oportunidades para seguir creciendo como deportista y persona" destacó la nadadora que actualmente se encuentra radicada en Brasil, y que ya puso el foco en Doha.

Recordemos, que a todos estos logros, Cande consiguió en el Sudamericano Juvenil de aguas abiertas, la cual se desarrolló en la ciudad de Santo Tomé, se impuso en la carrera de los 10 kilómetros en la rama femenina, y sexta en la general, mientras que en los relevos, la delegación nacional se llevó el primer lugar del podio junto a Ignacio Stambuk de Echesortu Football Club, Mariel Loyato y Martín Perrone.