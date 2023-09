Candela Giordanino, la gran protagonista del Sudamericano Juvenil

Por su parte, en la posta, el equipo de Argentina logró la medalla de oro, pero fue clave el desempeño de Giordanino, ya que ingresó al agua en la tercera vuelta y eso posibilitó que en la cuarta sea más simple para el grupo que finalmente volvió a coronarse campeón sudamericano junto a Stambuk, Mariel Loyato y Martín Perrone.

"Fueron varios días intensos pero muy lindos, pero la verdad es que me voy de la etapa de juvenil con un montón de recuerdos muy lindos, de personas que conocí que son fantásticas, hice muchos amigos, así que me llevo el recuerdo de lo mejor, obviamente que hay veces que te queda una sensación amarga, pero no tuve tantas adversidades" expresó Candela Giordanino a UNO Santa Fe.

image.png Objetivo cumplido para la nadadora santafesina ya que consiguió el tercer Sudamericano Juvenil de aguas abiertas.

La gran nadadora de aguas abiertas manifestó que "me vuelvo super contenta de como salió el Sudamericano, y ojalá se pueda hacer el mundial en 2026 ahí, y salga más lindo todavía. En mi caso logré el objetivo de conseguir el tercer oro el Sudamericano Juvenil, y hasta me superé, porque le saqué mucha distancia a la segunda, once minutos y mi récord era de seis minutos".

Ni el frío pudo frenarla

"Una vuelta más y alcanzaba a los varones. En realidad, si largaba con ellos, creo que seguramente llegaba junto con ellos, y hacía podio general. En la competencia individual, la que gané me sentí muy bien, el lugar donde competimos es muy lindo para hacer carreras. A mí me gusta el nadar en aguas frías, me siento más cómoda, por lo tanto, para mí el frío no fue un impedimento" indicó la triple campeona sudamericana juvenil de aguas abiertas quien en los 10km finalizó primera y sexta en la general, aclarando que los hombres largaron un minuto y medio antes que las mujeres.

En relación al triunfo en los 10km expresó que "la estrategia la diagramé yo, más que nada porque ya tenía más experiencia que la última vez. Mi planteo fue salir fuerte, a buscar a los varones que salieron un minuto y medio adelante, y eso hice, me pude despegar desde el inicio, que era uno de los objetivos que tenía. Fue eso, y tratar de buscar a los varones que habían salido antes".

image.png La deportista santafesina de 19 años contó con el apoyo de su familia, y en particular de su mamá Celeste Puñet que siempre la está acompañando.

En el relevo se lució Candela ya que su ingreso en la tercera vuelta fue clava. Pero con su humildad destacó que "fue la carrera más rápida que corrí en mi vida me parece. El frío no me frenó, me gusta competir en ese formato, pero no fue solamente un triunfo mío, sino que fue de todo el equipo argentino. El mérito es de todos, todos nos tiramos al agua y dejamos lo mejor de nosotros, y logramos ganar que fue lo más satisfactorio".

El apoyo de toda su familia

En los cuatro días de competencias, pero particularmente en los que le tocó competir a Candela, en la playa se encontraba toda su familia alentando. "Obviamente que el apoyo de mi familia es muy lindo, tenerlos cerca fue muy gratificante y una motivación especial. Igualmente estaban alentando los demás chicos de la selección, que no compitieron en los relevos, también estaban ahí dando su apoyo, los entrenadores, el staff, y todos los que fueron a brindarnos su aliento. Mi familia siempre está, es mi motorcito personal, pero fue todo muy lindo".

A cerca de cómo sigue su calendario deportivo describió que "me queda menos de un mes para el Panamericano que se realizará en Santiago de Chile, por eso ya me estoy volviendo a Brasil para continuar entrenando. El equipo argentino somos los que fuimos al mundial de Fukuoka, que son Cecilia Biagioli, Joaquín Moreno e Ivo Cassini. Esperemos hacer un buen papel en Santiago y volvernos con alguna medalla y estar a la altura de las circunstancias". El Panamericano de Santiago se concretará en la especialidad aguas abiertas en la Laguna Los Morros de la Región Metropolitana.