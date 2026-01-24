Uno Santa Fe | Ovación | Capibaras XV

Capibaras XV dejó inaugurada su sede en el Hipódromo de Rosario

Con la presencia del intendente Pablo Javkin, se dejó inaugurado oficialmente Casa Capibaras, la sede la franquicia litoraleña en el Hipódromo Independencia.

24 de enero 2026 · 11:49hs
Capibaras XV dejó inaugurada su sede en el Hipódromo de Rosario

Capibaras XV dejó inaugurada su sede en el Hipódromo de Rosario

El rugby del Litoral ya tiene sede: Capibaras XV estrenó casa. El edificio está ubicado en el Hipódromo Independencia de Rosario. Cuenta con 3 plantas y un subsuelo. Funcionará como centro operativo, deportivo y administrativo del proyecto. La franquicia litoraleña es un trabajo conjunto de Santa Fe Producciones, y las uniones de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos.

Capibaras XV y su base en el Hipódromo rosarino

El edificio cuenta con 11 espacios. En planta baja se ubican una sala de atención médica, un comedor y dos vestuarios. En el primer piso se accede a los dormitorios, una sala de juegos, la utilería y un consultorio de atención nutricional.

Por último, en la segunda planta, encontramos una sala de video y reuniones para el equipo y las oficinas administrativas y del staff. Además el espacio cuenta con un subsuelo apto para depósito.Todo el edificio tiene una inmejorable vista al campo de juego donde el equipo hará su debut el próximo 21 de febrero ante Peñarol.

Durante la recorrida inaugural, las autoridades locales destacaron el valor de esta inversión en infraestructura deportiva como motor de crecimiento, inclusión y oportunidades para jóvenes talentos del Litoral, “siempre pensamos en este espacio como un centro plurideportivo, pero en este caso tiene el agregado de la competencia internacional” sostuvo el intendente de Rosario, Pablo Javkin.

LEER MÁS: Capibaras XV continúa con la pretemporada en Rosario

“Para los chicos es una ventaja de tener todo junto en un mismo lugar y jugar de local. Y para la ciudad implica un gran movimiento, porque el rugby es un deporte que tiene muchos aficionados en Rosario” finalizó.

Por su parte el Head Coach Nicolas Galatro se mostró muy contento con la casa propia “la verdad que quedó un sueño. El esfuerzo que hizo la Provincia, la Municipalidad, la gente de Santa Fe Producciones nos dejó un espacio que nos permite no solo el desarrollo deportivo sino también un lugar para atención médica y hasta un espacio de esparcimiento todo junto. Es un lugar donde vamos a pasar mucho tiempo y donde nos va a dar ganas de quedarnos”.

Capibaras XV Rosario Pablo Javkin rugby
Noticias relacionadas
En las instalaciones de GER, en el parque de la Independencia, comienza la preparación de Capibaras XV.

Arranca la preparación de Capibaras XV para el Súper Rugby Américas

los clubes de la liga santafesina con apuestas y ratificaciones

Los clubes de la Liga Santafesina con apuestas y ratificaciones

las leonas tienen plantel para viajar a australia

Las Leonas tienen plantel para viajar a Australia

la maraton santa fe-coronda ingreso en la cuenta regresiva

La Maratón Santa Fe-Coronda ingresó en la cuenta regresiva

Lo último

Impuestos provinciales: más de 100.000 contribuyentes ya reciben la boleta digital y casi 97.000 usan débito automático

Impuestos provinciales: más de 100.000 contribuyentes ya reciben la boleta digital y casi 97.000 usan débito automático

La nueva camiseta de Unión cruzó fronteras y despertó comparaciones en Estados Unidos

La nueva camiseta de Unión cruzó fronteras y despertó comparaciones en Estados Unidos

Apresaron a tres mujeres por venta barrial de drogas en San Justo: dos de ellas cayeron por cuarta vez por el mismo delito en un año y medio

Apresaron a tres mujeres por venta barrial de drogas en San Justo: dos de ellas cayeron por cuarta vez por el mismo delito en un año y medio

Último Momento
Impuestos provinciales: más de 100.000 contribuyentes ya reciben la boleta digital y casi 97.000 usan débito automático

Impuestos provinciales: más de 100.000 contribuyentes ya reciben la boleta digital y casi 97.000 usan débito automático

La nueva camiseta de Unión cruzó fronteras y despertó comparaciones en Estados Unidos

La nueva camiseta de Unión cruzó fronteras y despertó comparaciones en Estados Unidos

Apresaron a tres mujeres por venta barrial de drogas en San Justo: dos de ellas cayeron por cuarta vez por el mismo delito en un año y medio

Apresaron a tres mujeres por venta barrial de drogas en San Justo: dos de ellas cayeron por cuarta vez por el mismo delito en un año y medio

Los clubes de la Liga Santafesina con apuestas y ratificaciones

Los clubes de la Liga Santafesina con apuestas y ratificaciones

Las Leonas tienen plantel para viajar a Australia

Las Leonas tienen plantel para viajar a Australia

Ovación
Capibaras XV dejó inaugurada su sede en el Hipódromo de Rosario

Capibaras XV dejó inaugurada su sede en el Hipódromo de Rosario

Los clubes de la Liga Santafesina con apuestas y ratificaciones

Los clubes de la Liga Santafesina con apuestas y ratificaciones

La Maratón Santa Fe-Coronda ingresó en la cuenta regresiva

La Maratón Santa Fe-Coronda ingresó en la cuenta regresiva

Continúan las reuniones preparatorias para la Santa Fe-Coronda

Continúan las reuniones preparatorias para la Santa Fe-Coronda

Las Leonas tienen plantel para viajar a Australia

Las Leonas tienen plantel para viajar a Australia

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"