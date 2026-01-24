Capibaras XV dejó inaugurada su sede en el Hipódromo de Rosario

Con la presencia del intendente Pablo Javkin, se dejó inaugurado oficialmente Casa Capibaras, la sede la franquicia litoraleña en el Hipódromo Independencia.

El rugby del Litoral ya tiene sede: Capibaras XV estrenó casa. El edificio está ubicado en el Hipódromo Independencia de Rosario. Cuenta con 3 plantas y un subsuelo. Funcionará como centro operativo, deportivo y administrativo del proyecto. La franquicia litoraleña es un trabajo conjunto de Santa Fe Producciones, y las uniones de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos.

El edificio cuenta con 11 espacios. En planta baja se ubican una sala de atención médica, un comedor y dos vestuarios. En el primer piso se accede a los dormitorios, una sala de juegos, la utilería y un consultorio de atención nutricional.

Por último, en la segunda planta, encontramos una sala de video y reuniones para el equipo y las oficinas administrativas y del staff. Además el espacio cuenta con un subsuelo apto para depósito.Todo el edificio tiene una inmejorable vista al campo de juego donde el equipo hará su debut el próximo 21 de febrero ante Peñarol.

Durante la recorrida inaugural, las autoridades locales destacaron el valor de esta inversión en infraestructura deportiva como motor de crecimiento, inclusión y oportunidades para jóvenes talentos del Litoral, “siempre pensamos en este espacio como un centro plurideportivo, pero en este caso tiene el agregado de la competencia internacional” sostuvo el intendente de Rosario, Pablo Javkin.

“Para los chicos es una ventaja de tener todo junto en un mismo lugar y jugar de local. Y para la ciudad implica un gran movimiento, porque el rugby es un deporte que tiene muchos aficionados en Rosario” finalizó.

Por su parte el Head Coach Nicolas Galatro se mostró muy contento con la casa propia “la verdad que quedó un sueño. El esfuerzo que hizo la Provincia, la Municipalidad, la gente de Santa Fe Producciones nos dejó un espacio que nos permite no solo el desarrollo deportivo sino también un lugar para atención médica y hasta un espacio de esparcimiento todo junto. Es un lugar donde vamos a pasar mucho tiempo y donde nos va a dar ganas de quedarnos”.