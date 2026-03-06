Uno Santa Fe | Ovación | Capibaras XV

Capibaras XV visita a Pampas en el CASI de Buenos Aires

Por la 3° fecha del Súper Rugby Américas, Capibaras XV jugará con Pampas en San Isidro con la ilusión de prolongar el invicto

Ovación

Por Ovación

6 de marzo 2026 · 09:27hs
Capibaras XV tendrá una parada difícil frente a Pampas en Buenos Aires.

La fecha 3 del Súper Rugby Américas trae consigo un partido sin antecedentes. Pampas y Capibaras XV se enfrentarán por primera vez en la historia y el Club Atlético de San Isidro será su escenario de este viernes 6 de marzo desde las 19.

La franquicia de Buenos Aires querrá redimirse tras la derrota en casa ante Dogos XV, mientras que el conjunto del Litoral viene de racha ganadora tras sus victorias ante Peñarol y frente a Cobras Brasil Rugby. El árbitro del encuentro será el uruguayo Francisco González, mientras que lo acompañarán los argentinos Tomás Ninci y Simón Larrubia. El duelo será transmitido por ESPN y Disney+.

Capibaras sin cambios para jugar en Buenos Aires

El cuerpo técnico liderado por Nicolás Galatro decidió repetir los mismos XV que iniciaron como titulares en el triunfo frente a Cobras en Santa Fe. En el banco de los suplentes aparece por primera vez el hooker nicoleño Bernardo Lis, que de ingresar estaría debutando en la franquicia, en el torneo y como profesional. Con 29 años, 11 meses y 4 días el jugador de Duendes es el más viejo del plantel. También reaparecerá Ignacio Gallo entre los 23. Como reservas viajaron Martín Vaca, Bautista Grenón de Alma Juniors de Esperanza y Gino Dicapua.

Para Capibaras será su primera vez como visitante. Además estará defendiendo la punta del campeonato, que ostenta con 10 puntos producto de dos triunfos con punto bonus en igual cantidad de presentaciones.

Dos partidos, dos triunfos, puntaje ideal. Capibaras XV, la franquicia profesional del rugby del Litoral, tuvo un comienzo soñado en el Súper Rugby Américas con dos victorias categóricas ante Peñarol Rugby y Cobras Brasil que hicieron delirar tanto a los que asistieron a la cancha del Hipódromo Independencia como a los que los vieron en Sauce Viejo.

Como condimento extra, vale destacar que el equipo litoraleño tendrá en sus filas, tanto adentro como afuera de la cancha, a ex representantes de Pampas. En primera instancia, Manuel Bernstein, capitán de Capibaras XV, supo ser líder de la franquicia de Buenos Aires y es el jugador con más caps en la historia de Pampas, con 34 partidos disputados, 25 de ellos como capitán.

El capitán de Capibaras, Manuel Bernstein, será titular frente a Pampas.

Además, Bruno Heit vistió la camiseta del conjunto bonaerense en 24 oportunidades, en los cuales apoyó ocho tries. Asimismo, Lorenzo Colidio fue parte del primer año de Pampas, en el que jugó 10 partidos. Tras su paso por Dogos XV, ahora es jugador del conjunto del Litoral. Del otro lado de la línea de cal, aparece Nicolás Vergallo, quien fue ladero de Juan Manuel Leguizamón en 2024 y 2025, ahora es el entrenador asistente de Nicolás Galatro, ex Dogos XV y ahora head coach de Capibaras XV.

La franquicia de Buenos Aires realizará tres cambios en relación con el equipo que presentó ante Dogos XV la semana pasada. En lo que respecta a los forwards, Marcos Camerlinckx (primera titularidad) por Ramiro Berardi Calvo y Francisco Sluga (primera titularidad) por Marcelo Toledo son las únicas dos modificaciones. En cuanto a los backs, el mencionado Santiago Cordero reemplazará a Jerónimo Ulloa y hará su debut con Pampas. Al no poder contar con Juan Cruz Pérez Rachel, el capitán del equipo será Lucas Marguery.

Equipos confirmados para jugar en el CASI

-Pampas XV formará con: Matías Medrano, Ignacio Bottazzini y Marcos Camerlinckx; Rodrigo Fernández Criado y Francisco Sluga; Juan Penoucos, Augusto Cabano Wall y Juan Pedro Bernasconi; Lucas Marguery (capitán) y Bautista Farisé; Santiago Cordero, Felipe Ledesma, Agustín Fraga, Santiago Pernas y Tobías Wade. Como suplentes estarán a disposición: Tadeo Ledesma Arocena, Nahuel Zunini, Valentín Vicente Vidal, Lucas Moresco, Faustino Santarelli, Alejo Lavayén, Estanislao Renthel y Alfonso Latorre.

-Capibaras XV alistará a: Diego Correa, Manuel Cúneo y Lisandro Dipierri; Lorenzo Colidio y Lucas Bur; Ignacio Gandini, Felipe Villagrán y Manuel Berstein; Alejo Sugasti e Ignacio Dogliani; Franco Rossetto, Guido Chesini, Bruno Heit y Lautaro Cipriani; Francisco Lluch. El banco de relevos lo integran Bernardo Lis, Juan Ignacio Rodríguez, Ignacio Orsetti, Ignacio Gallo, Jerónimo Gómez Vara, Juan Lovell, Juan Baronio y Bautista Estellés.

Capibaras XV Pampas CASI
