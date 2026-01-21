Capibaras XV continúa con la pretemporada en Rosario

La franquicia litoraleña comandada por Nicolás Galatro tiene previsto jugar un amistoso con Yacaré XV el 7 de febrero en cancha de Aranduroga de Corrientes.

La franquicia litoraleña Capibaras XV inició la segunda jornada de entrenamientos con vistas a su participación en el Súper Rugby Américas que se pondrá en marcha el 21 de febrero frente a Peñarol de Uruguay en la ciudad de Rosario. La escuadra comandada por Nicolás Galatro tiene previsto jugar un amistoso de preparación en la provincia de Corrientes.

Mientras que el plantel continúa con los entrenamientos en las instalaciones que Gimnasia y Esgrima posee en el parque de la Independencia, la novedad pasa por la realización de un cotejo amistoso frente a Yacaré XV de Paraguay en la ciudad de Corrientes.

LEER MÁS: Capibaras XV comenzó su preparación para el Súper Rugby Américas

Capibaras XV y Yacaré XV se medirán el próximo sábado 7 de febrero en las instalaciones que Aranduroga RC posee en Santa Ana de los Guácaras en la ciudad capital de la provincia de Corrientes. Según se consignó extraoficialmente, está previsto para la franquicia litoraleña otro cotejo amistoso, aunque todavía se desconoce el ocasional rival.

La franquicia litoraleña jugará un amistoso con Yacaré XV en Corrientes.jpg La franquicia litoraleña jugará un amistoso con Yacaré XV en Corrientes.

En el conjunto de Capibaras hay varios jugadores de clubes de la Unión Santafesina de Rugby, como es el caso de Jorge Onorato, Agustín Ponzio, Bautista Benavídez, Manuel Berstein, Bautista Grenón y Pietro Croce, mientras que en la franquicia con base en Asunción, hay dos santafesinos, se trata del primera línea Gonzalo Del Pazo y del medio scrum Juan Cruz Strada, ambos de Santa Fe Rugby Club.

LEER MÁS: Capibaras XV: la franquicia del Litoral, rumbo al Súper Rugby Américas 2026

En los entrenamientos de estos días, se ve un gran trabajo en el scrum, bajo la conducción del santafesino Maximiliano Chinchu Bustos, el rosarino Roberto Tucu Roldán y el Andrés Bordoy, referente nacional de scrum y entrenador de forwards de Los Pumas. También forma parte del staff el santafesino Pablo Pfirter, y en el cuerpo de profesionales, el paranaense Hugo Peralta, que es el kinesiólogo.

El torneo profesional del rugby sudamericano tendrá como novedad la incorporación de Capibaras, conjunto del Litoral, que representará a Rosario, Santa Fe y Entre Ríos. Además, participarán Selknam (Chile), Peñarol (Uruguay), Yacaré XV (Paraguay) y Cobras (Brasil).