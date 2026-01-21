Uno Santa Fe | Ovación | Capibaras XV

Capibaras XV continúa con la pretemporada en Rosario

La franquicia litoraleña comandada por Nicolás Galatro tiene previsto jugar un amistoso con Yacaré XV el 7 de febrero en cancha de Aranduroga de Corrientes.

Ovación

Por Ovación

21 de enero 2026 · 08:47hs
Capibaras XV afronta la segunda semana de pretemporada en Rosario.

Capibaras XV afronta la segunda semana de pretemporada en Rosario.
La franquicia litoraleña jugará un amistoso con Yacaré XV en Corrientes.

La franquicia litoraleña jugará un amistoso con Yacaré XV en Corrientes.

La franquicia litoraleña Capibaras XV inició la segunda jornada de entrenamientos con vistas a su participación en el Súper Rugby Américas que se pondrá en marcha el 21 de febrero frente a Peñarol de Uruguay en la ciudad de Rosario. La escuadra comandada por Nicolás Galatro tiene previsto jugar un amistoso de preparación en la provincia de Corrientes.

Mientras que el plantel continúa con los entrenamientos en las instalaciones que Gimnasia y Esgrima posee en el parque de la Independencia, la novedad pasa por la realización de un cotejo amistoso frente a Yacaré XV de Paraguay en la ciudad de Corrientes.

LEER MÁS: Capibaras XV comenzó su preparación para el Súper Rugby Américas

Capibaras XV y Yacaré XV se medirán el próximo sábado 7 de febrero en las instalaciones que Aranduroga RC posee en Santa Ana de los Guácaras en la ciudad capital de la provincia de Corrientes. Según se consignó extraoficialmente, está previsto para la franquicia litoraleña otro cotejo amistoso, aunque todavía se desconoce el ocasional rival.

La franquicia litoraleña jugará un amistoso con Yacaré XV en Corrientes.jpg
La franquicia litoraleña jugará un amistoso con Yacaré XV en Corrientes.

La franquicia litoraleña jugará un amistoso con Yacaré XV en Corrientes.

En el conjunto de Capibaras hay varios jugadores de clubes de la Unión Santafesina de Rugby, como es el caso de Jorge Onorato, Agustín Ponzio, Bautista Benavídez, Manuel Berstein, Bautista Grenón y Pietro Croce, mientras que en la franquicia con base en Asunción, hay dos santafesinos, se trata del primera línea Gonzalo Del Pazo y del medio scrum Juan Cruz Strada, ambos de Santa Fe Rugby Club.

LEER MÁS: Capibaras XV: la franquicia del Litoral, rumbo al Súper Rugby Américas 2026

En los entrenamientos de estos días, se ve un gran trabajo en el scrum, bajo la conducción del santafesino Maximiliano Chinchu Bustos, el rosarino Roberto Tucu Roldán y el Andrés Bordoy, referente nacional de scrum y entrenador de forwards de Los Pumas. También forma parte del staff el santafesino Pablo Pfirter, y en el cuerpo de profesionales, el paranaense Hugo Peralta, que es el kinesiólogo.

El torneo profesional del rugby sudamericano tendrá como novedad la incorporación de Capibaras, conjunto del Litoral, que representará a Rosario, Santa Fe y Entre Ríos. Además, participarán Selknam (Chile), Peñarol (Uruguay), Yacaré XV (Paraguay) y Cobras (Brasil).

Capibaras XV Rosario Yacaré XV pretemporada
Noticias relacionadas
Este jueves 22 a las 9 en Casa de Gobierno se lanzará la Maratón Santa Fe-Coronda 2026.

Se lanza la 48° edición de la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

Rocío Migliore retorna al Nuevo Car Show Santafesino.

El TC4000 tendrá perfume de mujer: debuta Rocío Migliore

tras acordar con colon, estudiantes (rc) presento a nicolas talpone

Tras acordar con Colón, Estudiantes (RC) presentó a Nicolás Talpone

marcos acuna, descartado para el debut de river ante barracas central

Marcos Acuña, descartado para el debut de River ante Barracas Central

Lo último

Cuál es el estado de salud de la joven llevada al Cullen con una máquina empanadora

Cuál es el estado de salud de la joven llevada al Cullen con una máquina empanadora

Ratotti regresó a Unión, sumó sondeos y su futuro vuelve a estar en revisión

Ratotti regresó a Unión, sumó sondeos y su futuro vuelve a estar en revisión

Pullaro tras la difusión del video de Jeremías Monzón: La ley tiene que adaptarse a la nueva criminalidad

Pullaro tras la difusión del video de Jeremías Monzón: "La ley tiene que adaptarse a la nueva criminalidad"

Último Momento
Cuál es el estado de salud de la joven llevada al Cullen con una máquina empanadora

Cuál es el estado de salud de la joven llevada al Cullen con una máquina empanadora

Ratotti regresó a Unión, sumó sondeos y su futuro vuelve a estar en revisión

Ratotti regresó a Unión, sumó sondeos y su futuro vuelve a estar en revisión

Pullaro tras la difusión del video de Jeremías Monzón: La ley tiene que adaptarse a la nueva criminalidad

Pullaro tras la difusión del video de Jeremías Monzón: "La ley tiene que adaptarse a la nueva criminalidad"

Hoy es el Día Internacional del Abrazo: ¿por qué se celebra?

Hoy es el Día Internacional del Abrazo: ¿por qué se celebra?

Colón, atento a una cumbre en AFA que define ingresos y TV del fútbol de Ascenso

Colón, atento a una cumbre en AFA que define ingresos y TV del fútbol de Ascenso

Ovación
Colón volvió a sonreír en el Roque Otrino y cortó una racha adversa ante Santa Paula

Colón volvió a sonreír en el Roque Otrino y cortó una racha adversa ante Santa Paula

Se lanza la 48° edición de la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

Se lanza la 48° edición de la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

Capibaras XV continúa con la pretemporada en Rosario

Capibaras XV continúa con la pretemporada en Rosario

Colón mostró credenciales y debutó en la Serie Río de La Plata con un triunfo ante Miramar Misiones

Colón mostró credenciales y debutó en la Serie Río de La Plata con un triunfo ante Miramar Misiones

Unión ya tiene árbitro para debutar en el Apertura recibiendo a Platense

Unión ya tiene árbitro para debutar en el Apertura recibiendo a Platense

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"