Celina Traverso regresó a jugar al hockey italiano

image.png Celina Traverso integra el plantel superior de Santa Fe Rugby y los seleccionados de la ASH.

La volante del seleccionado santafesino explicó en qué situación se encontraba al momento de tomar la decisión. “Estaba bien en Santa Fe. Pero me sentía quieta, hacía años que por jugar afuera no estaba el año entero en el país, sumado al caos que se vivía, a lo difícil que está en el tema económico. Dije bueno aprovecho este mes, es poco tiempo, mi socia Pauli Qüesta la mejor, me bancó, y entonces arranqué para un lugar conocido con playa y gente que conocía, a jugar al hockey que era lo que más quería”.

El largo tiempo sin actividad oficial de competencia pasó factura en todos los deportistas. “Siento que llegué a destiempo, sin ritmo. Después del primer amistoso me sentía agotada y me dolía todo. Aclaro que nunca dejé de entrenar, si bien en cuarentena se cambió la forma de entrenamiento. Lo hice en casa, en el gimnasio con pesas, boxeo en Club Boxer y entrenamientos físicos en el club cuando se pudo. Pero al margen de no parar, evidentemente la intensidad y la carga fueron muy diferentes. Perdí masa muscular que todavía estoy intentando recuperar”, explicó la jugadora emblema de Santa Fe RC.

La puesta a punto

Pupi explicó que las prácticas en el viejo continente estaban avanzadas e iban volviendo a la normalidad. “La situación en Italia fue muy parecida a la nuestra. Mucho tiempo sin jugar, pero ya habían arrancado a entrenar desde lo técnico en la cancha. Yo venía un poco en desventaja. Si bien las últimas semanas antes de venir, traté de ponerme más a la altura, la verdad fue muy difícil”.

image.png Pupi ha tenido varias convocatorias y ha integrado el seleccionado nacional de Italia.

Además, la talentosa referente del seleccionado italiano detalló las medidas sanitarias que se tomaron para llevar a cabo cada instancia de movimientos. “Siempre con barbijos, con distancia, respetando protocolos, uso restringido de los vestuarios, los partidos son sin público. Llegas y te toman la temperatura. Llenas una planilla con información personal. Si te sentas en el banco de suplentes siempre se debe hacer con tapabocas. Respetar la distancia siempre que se pueda. Pero se entrenaba bastante bien. No hubo problemas con ningún caso. Y lo mismo para los vestuarios. Estaban restringidos, pero no prohibidos. Es decir que de a tres o cuatro personas podían usarlos a la vez”.

La competencia

Pupi Traverso también se refirió a la diagramación que se realizó para los torneos. “Se separó por regiones. La nuestra es la región de Cerdeña: hay dos torneos, el torneo local y la Copa Italia. Entonces acá en la isla jugábamos con los equipos locales. A nivel masculino hay más equipos, pero femenino hoy estamos Amsicora y La Ferrini. Así que hicimos ida y vuelta entre nosotras. Y este domingo se jugaba Copa Italia que es un torneo que clasifica a jugar Copa Europa. Y lo pospusieron para finales de Mayo del 2021. En otras regiones como Lombardía suspendieron antes por el gran aumento de casos. Y así de a poquito van suspendiendo cada vez más cosas”.

Jugar y disfrutar

La mediocampista contó cómo lleva sus días en la isla. “Es una vida tranquila. Estoy acostumbrada a entrenar como ellos entrenan acá sumado a trabajar. El hecho de no estar trabajando me da mucho tiempo para hacer otras cosas como salir a correr, ir al gimnasio, a la playa, siempre y cuando llegue al entrenamiento en óptimas condiciones. La vida del deportista profesional sin otra profesión es genial. Tenes tiempo para comer sano, dormir suficiente que son cosas que a veces en la vida cotidiana por el trabajo y estar a las corridas descuidamos”.

image.png Pupi Traverso no baja la guardia y en plena pandemia eligió pasar a jugar para el S.G. Amsícora de Italia.

Por último, Pupi reveló la dificultad que existe para la Federación Italiana a la hora de reorganizar las convocatorias para el seleccionado ante la pandemia. “Por el momento están en proceso de planificación. Teníamos una concentración en Roma este mes que no se concretó porque fue muy difícil organizar los vuelos con las restricciones de cada país. Ahora Italia está entrando en una segunda ola de covid-19 muy fuerte, más que la anterior, así que planificar bajo estas circunstancias es muy difícil. En Italia hay pocas jugadoras del seleccionado. Hay que hacerlas venir del torneo de belga, del holandés, del español, del inglés y resulta muy difícil. El próximo torneo con Italia es en junio en Holanda el European hockey Championship, así que seguramente saldrá alguna noticia antes de fin de año”.