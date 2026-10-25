Central Córdoba busca cortar su mala racha ante Vélez en un duelo clave para recuperar terreno

Central Córdoba acumula siete partidos sin ganar y necesita reaccionar este domingo, desde las 21.30, frente al Fortín en el Madre de Ciudades.

Central Córdoba tendrá este domingo una prueba exigente en su intento por cambiar el rumbo en el Torneo Clausura 2026. Desde las 21.30, recibirá a Vélez Sarsfield en el estadio Único Madre de Ciudades, por la decimocuarta fecha de la Zona A. El conjunto santiagueño lleva siete encuentros sin triunfos y necesita sumar para mejorar su situación en el campeonato.

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El Ferroviario, obligado a reaccionar ante su gente

El presente de Central Córdoba genera preocupación. El equipo conducido por Sebastián Domínguez viene de perder 2-1 ante Newell's en Rosario y continúa sin poder cortar una seguidilla negativa que lo alejó de la pelea por ingresar a los octavos de final.

Con 10 puntos, el Ferroviario ocupa el decimocuarto lugar de la Zona A y se encuentra a ocho unidades de los puestos de clasificación. En este contexto, el partido en Santiago del Estero aparece como una oportunidad importante para recuperar confianza y evitar que la distancia con sus competidores siga aumentando.

El calendario comienza a dejar poco margen para recuperarse y el equipo necesita transformar sus intenciones en resultados. Ante su público, buscará hacerse fuerte en el Madre de Ciudades y reencontrarse con una victoria que le permita encarar el tramo final con mejores perspectivas.

Del otro lado estará Vélez, que llega con un panorama más alentador. El conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto derrotó 1-0 a Gimnasia de Mendoza en su última presentación y dejó atrás la caída por 2-0 frente a Lanús, que había terminado con su invicto en el Clausura.

El Fortín sumó siete de los últimos doce puntos y se mantiene entre los protagonistas de la Zona A. Su objetivo será conseguir otro triunfo para acercarse a Instituto, líder del grupo, y consolidar su posición de cara a los playoffs. Sin embargo, deberá afrontar una visita ante un rival que tiene la urgencia de sumar y buscará aprovechar la localía.

Central Córdoba vs. Vélez: hora, TV y árbitros