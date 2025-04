Centurión volvió a jugar y dejó un mensaje conmovedor

Ricardo Centurión volvió a pisar una cancha de fútbol profesional luego de más de un año sin jugar oficialmente, y lo hizo con la camiseta de Oriente Petrolero, en la derrota 2-1 ante Always Ready por el torneo boliviano. El delantero se expresó y contó su presente y su pasado.

“Se me habían ido las ganas, no le encontraba el sentido a la vida, pero hoy empecé a disfrutar de lo que había perdido”, expresó. Centurión.

El exjugador de Racing, Boca y San Lorenzo admitió en la entrevista con TyC Sports que atravesó momentos muy oscuros y que incluso pensó en dejar el fútbol de manera definitiva: “Me equivoqué mal, pero es algo que se puede revertir y hoy estoy acá. No me había olvidado del fútbol, un jugador nunca se olvida, pero sí me había olvidado de la vida dentro del fútbol”.

Centurión también agradeció a la dirigencia de Oriente Petrolero, que “lo vino a buscar de verdad” y le devolvió las ganas de volver a competir.

Ricky Centurión destacó la importancia de su madre y su hija

A sus 32 años, Centurión remarcó que ya no reniega de sus facetas anteriores, pero que busca madurar: “Quiero ser más completo en la vida, como padre, como tío, como lo que me toque ser. Quiero equilibrar las dos cosas, lo futbolístico y la vida”.

La vuelta de Centurión generó impacto en redes sociales y en el mundo del fútbol, no solo por lo que representa su figura, sino también por su testimonio. Con humildad, cerró el diálogo agradeciendo a quienes lo acompañaron en los momentos más difíciles: “Mi vieja y mi hija fueron claves. Hoy disfruto de estar acá, de sentirme parte, y ojalá pueda devolverlo dentro de la cancha”.