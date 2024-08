Cha Roga consiguió el pasaje a la Reclasificación B del Regional

Cha Roga llegó al sur de la capital provincial con el objetivo de recuperarse de la derrota de la semana pasada ante Regatas & Belgrano de San Nicolás, y por otro lado, la clasificación a la Reclasificación B, y consiguió las metas propuestas. No le fue sencillo, ya que si bien fue adelante en el marcador durante todo el partido, el try del bonus, recién lo consiguió en la última jugada del partido.

Alexis Zilonka.jpg El experimentado medio scrum Alexis Zilonka de Cha Roga fue clave en el desempeño de su equipo.

"Nos vamos contentos porque vinimos a ganar el partido, y por suerte se nos pudo dar. Lo más trascendente es que teníamos que hacerlo con puntos bonus y que por suerte se nos dio. Lo conseguimos al cuarto try sobre el final del partido pero sirve para darnos cuenta que podemos cumplir cuando nos proponemos un objetivo. Además creo que estamos clasificados y ese era el objetivo más importante" le dijo Alexis Zilonka a UNO Santa Fe.

El medio scrum de Cha Roga manifestó que "es un momento importante del club, porque se viene trabajando bien, ya hace tiempo que se vienen haciendo bien las cosas desde abajo, esto es desde las juveniles e infantiles. Tuvimos un traspié la semana pasada con San Nicolás, que no estaba previsto, y en el club, y hoy por suerte logramos remontarlo y seguir en competencia que era muy importante".

Querandí.jpg Querandí jugó un flojo primer tiempo, pero en el segundo levantó su producción rugbística.

El experimentado back Cangrejo sostuvo que "creo que lo mejor que hicimos es haber mejorado lo de la semana que viene. Había que mejorar de la cabeza y contra nosotros mismos. Teníamos que buscar vencer la cabeza, porque la derrota de la semana pasada pegó fuerte, y teníamos un desafío por delante. Pudimos salir de entrada a buscar el partido, bajamos un poco luego el rendimiento, pero finalmente logramos el punto bonus y aseguramos la clasificación".

Más información del Regional del Litoral

En la provincia de Buenos Aires, Atlético Almirante Brown de San Vicente derrotó a Regatas & Belgrano de San Nicolás por 37 a 7 con el arbitraje del rosarino Leandro Magnabosco. En la provincia de Entre Ríos, Gimnasia y Esgrima de Pergamino derrotó a CUCU de Concepción del Uruguay por 11 a 5.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Universitario de Santa Fe 46, Gimnasia y Esgrima de Pergamino 36, Cha Roga Club 34, Atlético Brown de San Vicente 33, Regatas & Belgrano de San Nicolás 25, CUCU de Concepción del Uruguay 22, y Querandí RC 6. El cotejo pendiente de la 10° fecha del tercer nivel entre Cha Roga y Universitario, se disputará el próximo jueves 8 a partir de las 21 en cancha de los Cuervos en barrio Las Delicias.

Diego García.jpg El capitán Cangrejo, Diego García, pieza clave de obtención desde el line out.

En el cotejo por el quinto puesto, en la sede central del parque Urquiza, Duendes derrotó a Estudiantes de Paraná por un elocuente 39 a 19. En consecuencia, Duendes finalizó quinto y jugará el Interior A, mientras que el CAE ocupó la sexta posición. En la divisional reserva, la final será entre Duendes y el CRAI. Los Gitanos santafesinos superaron a Jockey de Rosario 25 a 20, y Duendes a Santa Fe Rugby por un ajustado por 12 a 11.

En Pre-reserva A, Jockey Club de Rosario derrotó al CRAI por 34 a 21, y Santa Fe Rugby a Duendes por 25 a 20. La final será entre Jockey Club de Rosario con Santa Fe Rugby. En la divisional Pre-reserva B, en la autopista, CRAI venció a Santa Fe Rugby por 20 a 13. El Gitano se medirá con Jockey Club de Rosario en la final. El elenco verdiblanco derrotó a Duendes por 55 a 12 en Fisherton.

Síntesis:

Querandí RC 12- Cha Roga 35

Querandí RC: Juan Emilio Troncoso, Cristian Maidana y Nicolás Graziano; Eleazar Ferreyra y Tomás Oliva; Gastón Pujato, Andrés Nieto Pino y Marco Ramos; Laureano Gandini y Agustín Ceccato; Martín Frutos, Bruno Tobaldo (capitán), Juan José Zalazar, Brian Franco y José Maglianesi. Entrenador: Santiago Candioti. Luego ingresaron: Felipe Cortes, Ignacio Alico, Elías Molina, Ignacio Aguirre, Eduardo Bourquín, Emiliano Bregalns y Rodrigo Scalzo.

Cha Roga Club: Enzo Tort, Lautaro Fleita y Nazareno Loyola; Matías Cesarini y Mateo Barbieri; Gabriel Payes, Diego García (capitán) y Eduardo Cabral; Alexis Zilonka y Thomas Fernández; Joaquín Zárate, Michael Guardia, Lautaro Castelló, Federico Andreu y Gonzalo Villa. Entrenador: Kika Maignien. Luego ingresaron: Ariel Maurer, Julián Cabral, Juan José Gómez, Darío Llanes, Juan Ceballos, Rodrigo Godoy y Eduardo Santirso Rodríguez.

Primer tiempo: 10´penal Thomas Fernández, 20´ try Joaquín Zárate, 24´ try Gabriel Payes convertido por Thomas Fernández.

Segundo tiempo: 5´ penal Thomas Fernández, 13´ penal Julián Cabral, 22´ try Lautaro Castello convertido por Julián Cabral, 27´ try Martín Frutos convertido por Agustín Ceccato, 34´ try Ignacio Aguirre, 41´ try Juan José Gómez convertido por Julián Cabral.

Tarjetas amarillas: Marco Ramos, Agustín Nieto Pino y Agustín Ceccato (Querandí); Eduardo Cabral, Thomas Fernández y Federico Andreu.

Cancha: Querandí RC.

Referee: Fernando Lauría (Santa Fe).