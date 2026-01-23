Uno Santa Fe | Ovación | Cha Roga

Cha Roga retoma sus actividades deportivas en la playa

Con nuevo staff de entrenadores, Cha Roga Club realizará una jornada de actividades en las playas de Santo Tomé, previo al comienzo de la pretemporada.

Ovación

Por Ovación

23 de enero 2026 · 08:46hs
Cha Roga comienza la pretemporada de su plantel superior y M19.

Cha Roga comienza la pretemporada de su plantel superior y M19.

Cha Roga Club es una de las entidades fundadoras de la Unión Santafesina de Rugby, y en este 2026 tiene un desafío grande que es el de jugar en la Segunda División del Torneo Regional del Litoral. Para ello, primero la comisión directiva que encabeza Isidro Ordoñez tomó la determinación de asignar un nuevo cuerpo de entrenadores, bien con el sello Cangrejo. Por ello, este sábado 24, desde las 17, comienza el trabajo de pretemporada en la playa de la ciudad de Santo Tomé.

Comienza la pretemporada para Cha Roga Club

José Manuel Ruiz, Gisela Acuña y Gerónimo Aguilera serán los conductores del plantel superior de Cha Roga Club que este fin de semana retomas las actividades. Este sábado 24 de 17 a 19 en la playa de la ciudad de Santo Tomé, y tendrá su continuidad el sábado 31 con una jornada de encuentro en sus instalaciones. Luego, los entrenamientos de pretemporada continuarán martes y jueves a las 20.30 en el parque del Sur de la ciudad de Santa Fe. Arrancan una pretemporada de un modo particular, con la premisa del trabajo, el compromiso y todo en equipo.

El comienzo de las actividades de pretemporada, incluyen jornadas de encuentro, entrenamientos y propuestas recreativas abiertas a la comunidad, con el objetivo de promover el deporte, la participación juvenil y los hábitos saludables.

En este marco, se invita a adolescentes de las categorías M14 a M17 a participar de las Jornadas de Encuentro de Rugby, que se llevarán a cabo este sábado 24 de enero, de 17 a 19 horas, en la Playa de Santo Tomé, y el sábado 31 de enero en las instalaciones del Cha Roga Club, con horario a confirmar. Estas jornadas contemplan actividades recreativas, instancias de competencia y una premiación final, fomentando el trabajo en equipo y la integración entre jóvenes.

image
Cha Roga comienza con sus actividades y tambi&eacute;n organiza un encuentro en Santo Tom&eacute;.

Cha Roga comienza con sus actividades y también organiza un encuentro en Santo Tomé.

La propuesta invita a conformar equipos de siete integrantes, integrados por dos jugadores y cinco amigos o familiares, incorporando dinámicas vinculadas a distintas disciplinas deportivas como vóley, básquet, fútbol y rugby, en un entorno de juego y convivencia.

Por otra parte, continúan los entrenamientos de pretemporada del plantel superior y la categoría M19, que se desarrollan los martes y jueves a las 20:30 horas en el Parque Sur, con punto de encuentro en la intersección de 1° de Mayo y J. J. Paso, y los días sábados a las 17 horas en el predio del Cha Roga Club.

Desde la Municipalidad de Santo Tomé se destaca la importancia de este tipo de iniciativas, que fortalecen el deporte comunitario, generan espacios de inclusión y promueven valores como el compañerismo, el esfuerzo y el compromiso.

Para más información sobre la participación en las jornadas destinadas a las categorías juveniles, las personas interesadas pueden comunicarse a través del contacto indicado por la organización: Instagram @dario.mdn.

Cha Roga Santo Tomé Isidro Ordoñez
Noticias relacionadas
triunfazo de cerundolo para meterse en los octavos de final del abierto de australia

Triunfazo de Cerúndolo para meterse en los octavos de final del Abierto de Australia

alpine presento el a526 con el que correra colapinto este ano en la formula 1

Alpine presentó el A526 con el que correrá Colapinto este año en la Fórmula 1

Martín Carrizo será el crédito local en la próxima Maratón Santa Fe-Coronda.

Martín Carrizo volverá a ser protagonista de la Maratón Santa Fe-Coronda

independiente rivadavia quiere arrancar a paso firme ante atletico tucuman

Independiente Rivadavia quiere arrancar a paso firme ante Atlético Tucumán

Lo último

Pier Barrios: Tenemos la obligación de ser protagonistas y devolver a Colón a Primera

Pier Barrios: "Tenemos la obligación de ser protagonistas y devolver a Colón a Primera"

Unión, un equipo fiel a su identidad y a sus límites

Unión, un equipo fiel a su identidad y a sus límites

Continúa la campaña itinerante de vacunación en la ciudad de Santa Fe

Continúa la campaña itinerante de vacunación en la ciudad de Santa Fe

Último Momento
Pier Barrios: Tenemos la obligación de ser protagonistas y devolver a Colón a Primera

Pier Barrios: "Tenemos la obligación de ser protagonistas y devolver a Colón a Primera"

Unión, un equipo fiel a su identidad y a sus límites

Unión, un equipo fiel a su identidad y a sus límites

Continúa la campaña itinerante de vacunación en la ciudad de Santa Fe

Continúa la campaña itinerante de vacunación en la ciudad de Santa Fe

El Gobierno Nacional aumentó las recompensas por información sobre los niños desaparecidos Loan y Lian

El Gobierno Nacional aumentó las recompensas por información sobre los niños desaparecidos Loan y Lian

El santafesino Lucas Canteli continuará en el Nuevo Car Show

El santafesino Lucas Canteli continuará en el Nuevo Car Show

Ovación
Martín Carrizo volverá a ser protagonista de la Maratón Santa Fe-Coronda

Martín Carrizo volverá a ser protagonista de la Maratón Santa Fe-Coronda

Bonazzola explicó el nuevo esquema de TV que impulsa la AFA para el ascenso

Bonazzola explicó el nuevo esquema de TV que impulsa la AFA para el ascenso

Intenso fin de semana para los equipos santafesinos en ligas nacionales

Intenso fin de semana para los equipos santafesinos en ligas nacionales

Triunfazo de Cerúndolo para meterse en los octavos de final del Abierto de Australia

Triunfazo de Cerúndolo para meterse en los octavos de final del Abierto de Australia

Cha Roga retoma sus actividades deportivas en la playa

Cha Roga retoma sus actividades deportivas en la playa

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"