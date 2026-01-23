Cha Roga retoma sus actividades deportivas en la playa

Con nuevo staff de entrenadores, Cha Roga Club realizará una jornada de actividades en las playas de Santo Tomé, previo al comienzo de la pretemporada.

Cha Roga Club es una de las entidades fundadoras de la Unión Santafesina de Rugby, y en este 2026 tiene un desafío grande que es el de jugar en la Segunda División del Torneo Regional del Litoral. Para ello, primero la comisión directiva que encabeza Isidro Ordoñez tomó la determinación de asignar un nuevo cuerpo de entrenadores, bien con el sello Cangrejo. Por ello, este sábado 24, desde las 17, comienza el trabajo de pretemporada en la playa de la ciudad de Santo Tomé.

José Manuel Ruiz, Gisela Acuña y Gerónimo Aguilera serán los conductores del plantel superior de Cha Roga Club que este fin de semana retomas las actividades. Este sábado 24 de 17 a 19 en la playa de la ciudad de Santo Tomé, y tendrá su continuidad el sábado 31 con una jornada de encuentro en sus instalaciones. Luego, los entrenamientos de pretemporada continuarán martes y jueves a las 20.30 en el parque del Sur de la ciudad de Santa Fe. Arrancan una pretemporada de un modo particular, con la premisa del trabajo, el compromiso y todo en equipo.

El comienzo de las actividades de pretemporada, incluyen jornadas de encuentro, entrenamientos y propuestas recreativas abiertas a la comunidad, con el objetivo de promover el deporte, la participación juvenil y los hábitos saludables.

En este marco, se invita a adolescentes de las categorías M14 a M17 a participar de las Jornadas de Encuentro de Rugby, que se llevarán a cabo este sábado 24 de enero, de 17 a 19 horas, en la Playa de Santo Tomé, y el sábado 31 de enero en las instalaciones del Cha Roga Club, con horario a confirmar. Estas jornadas contemplan actividades recreativas, instancias de competencia y una premiación final, fomentando el trabajo en equipo y la integración entre jóvenes.

image Cha Roga comienza con sus actividades y también organiza un encuentro en Santo Tomé.

La propuesta invita a conformar equipos de siete integrantes, integrados por dos jugadores y cinco amigos o familiares, incorporando dinámicas vinculadas a distintas disciplinas deportivas como vóley, básquet, fútbol y rugby, en un entorno de juego y convivencia.

Por otra parte, continúan los entrenamientos de pretemporada del plantel superior y la categoría M19, que se desarrollan los martes y jueves a las 20:30 horas en el Parque Sur, con punto de encuentro en la intersección de 1° de Mayo y J. J. Paso, y los días sábados a las 17 horas en el predio del Cha Roga Club.

Desde la Municipalidad de Santo Tomé se destaca la importancia de este tipo de iniciativas, que fortalecen el deporte comunitario, generan espacios de inclusión y promueven valores como el compañerismo, el esfuerzo y el compromiso.

Para más información sobre la participación en las jornadas destinadas a las categorías juveniles, las personas interesadas pueden comunicarse a través del contacto indicado por la organización: Instagram @dario.mdn.