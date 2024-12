Cha Roga se quedó con el Seven disputado en Córdoba

Los Cuervos Rugby Club se quedaron con la copa de Bronce, en tanto que San Martín de Villa Marìa ganó la copa de Plata, en tanto, Jorge Newbery de Gálvez se quedó con la copa de madera. En mujeres el título quedó en manos de Jockey de Villa María. Fue una gran fiesta deportiva, que tuvo su broche de oro en el encuentro final de todas las delegaciones en la sede del club cordobés en un evento con música y mucha diversión.

"En Cha Roga siempre gustó jugar seven, se cortó antes de la pandemia, se perdió el hilo y se fue perdiendo. Terminamos de jugar el Regional, y un grupito de los más jóvenes, que le gusta jugar seven, arrancamos a entrenar, y práctica tras práctica, eran poquitos, pero se fue creciendo. Se armó un grupo que fue al Seven de Gálvez, si bien estaban entrenando no tenían competencia, y terminaron siendo subcampeones perdiendo la final con CRAI" expresó Diego García.

image.png El capitán del elenco Cangrejo, Diego García, el trofeo conseguido en la ciudad de Bell Ville.

El referente de Cha Roga Club indicó que "se dieron cuenta los chicos que mejorando algunas cuestiones, pero sobre todo entrenando, estaban en la buena senda, les dio una mano Miguel Ruppel, que es el más entendido, y también ayudó Conrado Sciré, se siguió trabajando, ahí me sumé yo, porque estaba con los veteranos, y fuimos a jugar a Cuervos".

"Es un torneo al que nunca fuimos, jugamos bien, hicimos buenos partidos, en mi caso me vi sorprendido con el desempeño del equipo, porque la verdad es que había buen nivel. Fuimos con la tónica de divertirnos, pero se jugó y llegamos a la final. Nos tocó un equipo duro, fue con Municipal de Marcos Juárez, y les ganamos" resaltó el capitán del plantel superior Cangrejo.

El plantel de Cha Roga Club estuvo integrado por los siguientes jugadores: Eduardo Cabral, Franco Porfiri, Julian Cabral, Gaspar Maurer, Franco Hernández, Diego García, Gastón Gile, Manuel Alsina, Gabriel Troncoso, Tomás Casal y Gonzálo Villa. Los entrenadores fueron Miguel Ruppel y Conrado Sciré.