Chacarita va por dos golpes fuertes: Enrique Bologna y Lucas Pratto

Chacarita comenzó a moverse con fuerza en el mercado y apunta alto: Enrique Bologna y Lucas Pratto, aparecen como objetivos para 2026.

Con la Primera Nacional 2026 en el horizonte, Chacarita empezó a agitar el mercado de pases con nombres de peso. El Funebrero tiene negociaciones avanzadas por Enrique Bologna y mostró interés concreto por Lucas Pratto , dos campeones de América con River que podrían jerarquizar el plantel.

La dirigencia de Chacarita Juniors busca un arquero titular tras las salidas de Nicolás Avellaneda y Juan Strumia , y el nombre que pica en punta es el de Enrique Bologna . El experimentado guardameta, de 43 años , no continuará en Defensa y Justicia y está a detalles de convertirse en refuerzo del club de San Martín.

En la última temporada, Bologna tuvo mucho rodaje, con 40 partidos disputados, 11 vallas invictas y un rol protagónico en Florencio Varela. Su experiencia y liderazgo aparecen como valores centrales para un equipo que pretende ser protagonista.

Un campeón de América con pasado glorioso en River

Bologna cuenta con una trayectoria extensa que incluye pasos por Banfield, Gimnasia, Unión, Alianza Lima y Peñarol, además de su recordado ciclo en River Plate. Bajo la conducción de Marcelo Gallardo, fue parte del período más exitoso del club, con diez títulos, entre ellos la Copa Libertadores 2018.

Para Chacarita, su llegada significaría orden, jerarquía y conocimiento de vestuario, tres factores clave en una categoría tan exigente como la Primera Nacional.

Lucas Pratto, el nombre que ilusiona en ataque

En paralelo, el Funebrero posó la mirada sobre Lucas Pratto, quien quedó libre tras su paso por Sarmiento de Junín. El delantero, de 37 años, tuvo una etapa breve y sin continuidad en el Verde, pero su nombre sigue generando impacto. El entrenador Matías Módolo reconoció públicamente el interés y admitió contactos iniciales, aunque aclaró que todavía no hubo una oferta formal. Convencer al atacante es el principal desafío.

Jerarquía, experiencia y un mensaje al Ascenso

Pratto es recordado por su rol decisivo en la final de la Copa Libertadores 2018, una marca imborrable en la historia de River. En el Ascenso, solo tuvo un antecedente: Unión de Santa Fe en la temporada 2009/10, donde dejó números destacados antes de emigrar al exterior.