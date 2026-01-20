La UEFA Champions League entra en una etapa decisiva y este martes propone una cartelera cargada de atractivos. Con varios partidos en simultáneo, tres encuentros se destacan por jerarquía, contexto y protagonistas, en una jornada que puede empezar a definir el futuro de varios pesos pesados del continente.
Champions League: tres duelos estelares le dan forma al martes europeo
La séptima fecha de la Champions League será de alto voltaje, con cruces que combinan historia, argentinos y partidos clave para la clasificación.
Inter recibe al Arsenal, con Lautaro como bandera por la Champions League
En uno de los choques más esperados del día, Inter de Milán será local ante Arsenal, en un cruce que promete intensidad y alto nivel táctico. El partido se jugará desde las 17 (hora argentina) en el Stadio Giuseppe Meazza y será televisado por Fox Sports y Disney+ Premium.
El equipo italiano, con Lautaro Martínez como principal referencia ofensiva, buscará hacerse fuerte en casa ante un Arsenal que llega con aspiraciones altas y necesita sumar para mantenerse bien posicionado en su grupo. El duelo enfrenta a dos equipos con estilos marcados y ambiciones similares.
Tottenham–Borussia Dortmund: choque directo en Londres
Otro de los platos fuertes tendrá lugar en Inglaterra, donde Tottenham, con la presencia de Cristian “Cuti” Romero, recibirá a Borussia Dortmund. El encuentro comenzará a las 17, en el Tottenham Hotspur Stadium, y se podrá ver en vivo por ESPN 3 y Disney+ Premium.
Será un cruce directo entre dos equipos que suelen protagonizar partidos abiertos, con presión alta y transiciones rápidas. En ese contexto, el rol del defensor argentino será clave para sostener a los Spurs frente a un rival que llega con urgencias.
Bodø/Glimt vs Manchester United, en un escenario hostil
Más temprano, desde las 14.45, Bodø/Glimt será local ante Manchester United en el Aspmyra Stadion, un escenario siempre incómodo para los visitantes por sus condiciones climáticas y geográficas. El encuentro irá por Fox Sports y Disney+ Premium.
El conjunto noruego intentará hacerse fuerte en casa frente a un United que necesita resultados para afirmarse en la competencia. Un duelo que, pese a la diferencia de nombres, suele ofrecer sorpresas.
Agenda completa del martes
Además de los partidos destacados, la jornada se completa con los siguientes encuentros:
12:30 Kairat vs Club Brugge | Disney+ Premium
14:45 Bodø/Glimt vs Manchester City | Disney+ Premium
17:00 Real Madrid vs Mónaco | ESPN – Disney+ Premium
17:00 Inter vs Arsenal | Fox Sports – Disney+ Premium
17:00 Tottenham vs Borussia Dortmund | ESPN 3 – Disney+ Premium
17:00 Olympiakos vs Bayer Leverkusen | ESPN 4 – Disney+ Premium
17:00 Villarreal vs Ajax | Disney+ Premium
17:00 Copenhague vs Napoli | Disney+ Premium
17:00 Sporting CP vs PSG | ESPN 2 – Disney+ Premium
Una jornada cargada de fútbol de elite, con figuras argentinas, partidos decisivos y escenarios emblemáticos, en una Champions League que empieza a entrar en zona de definiciones.