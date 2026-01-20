Champions League: tres duelos estelares le dan forma al martes europeo

La séptima fecha de la Champions League será de alto voltaje, con cruces que combinan historia, argentinos y partidos clave para la clasificación.

La UEFA Champions League entra en una etapa decisiva y este martes propone una cartelera cargada de atractivos. Con varios partidos en simultáneo, tres encuentros se destacan por jerarquía, contexto y protagonistas, en una jornada que puede empezar a definir el futuro de varios pesos pesados del continente.

En uno de los choques más esperados del día, Inter de Milán será local ante Arsenal , en un cruce que promete intensidad y alto nivel táctico. El partido se jugará desde las 17 (hora argentina) en el Stadio Giuseppe Meazza y será televisado por Fox Sports y Disney+ Premium .

El equipo italiano, con Lautaro Martínez como principal referencia ofensiva, buscará hacerse fuerte en casa ante un Arsenal que llega con aspiraciones altas y necesita sumar para mantenerse bien posicionado en su grupo. El duelo enfrenta a dos equipos con estilos marcados y ambiciones similares.

Tottenham–Borussia Dortmund: choque directo en Londres

Otro de los platos fuertes tendrá lugar en Inglaterra, donde Tottenham, con la presencia de Cristian “Cuti” Romero, recibirá a Borussia Dortmund. El encuentro comenzará a las 17, en el Tottenham Hotspur Stadium, y se podrá ver en vivo por ESPN 3 y Disney+ Premium.

Será un cruce directo entre dos equipos que suelen protagonizar partidos abiertos, con presión alta y transiciones rápidas. En ese contexto, el rol del defensor argentino será clave para sostener a los Spurs frente a un rival que llega con urgencias.

Bodø/Glimt vs Manchester United, en un escenario hostil

Más temprano, desde las 14.45, Bodø/Glimt será local ante Manchester United en el Aspmyra Stadion, un escenario siempre incómodo para los visitantes por sus condiciones climáticas y geográficas. El encuentro irá por Fox Sports y Disney+ Premium.

El conjunto noruego intentará hacerse fuerte en casa frente a un United que necesita resultados para afirmarse en la competencia. Un duelo que, pese a la diferencia de nombres, suele ofrecer sorpresas.

Agenda completa del martes

Además de los partidos destacados, la jornada se completa con los siguientes encuentros:

12:30 Kairat vs Club Brugge | Disney+ Premium

14:45 Bodø/Glimt vs Manchester City | Disney+ Premium

17:00 Real Madrid vs Mónaco | ESPN – Disney+ Premium

17:00 Inter vs Arsenal | Fox Sports – Disney+ Premium

17:00 Tottenham vs Borussia Dortmund | ESPN 3 – Disney+ Premium

17:00 Olympiakos vs Bayer Leverkusen | ESPN 4 – Disney+ Premium

17:00 Villarreal vs Ajax | Disney+ Premium

17:00 Copenhague vs Napoli | Disney+ Premium

17:00 Sporting CP vs PSG | ESPN 2 – Disney+ Premium

Una jornada cargada de fútbol de elite, con figuras argentinas, partidos decisivos y escenarios emblemáticos, en una Champions League que empieza a entrar en zona de definiciones.