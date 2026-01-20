Uno Santa Fe | Ovación | Champions League

Champions League: tres duelos estelares le dan forma al martes europeo

La séptima fecha de la Champions League será de alto voltaje, con cruces que combinan historia, argentinos y partidos clave para la clasificación.

20 de enero 2026 · 10:23hs
Champions League: tres duelos estelares le dan forma al martes europeo

La UEFA Champions League entra en una etapa decisiva y este martes propone una cartelera cargada de atractivos. Con varios partidos en simultáneo, tres encuentros se destacan por jerarquía, contexto y protagonistas, en una jornada que puede empezar a definir el futuro de varios pesos pesados del continente.

Inter recibe al Arsenal, con Lautaro como bandera por la Champions League

En uno de los choques más esperados del día, Inter de Milán será local ante Arsenal, en un cruce que promete intensidad y alto nivel táctico. El partido se jugará desde las 17 (hora argentina) en el Stadio Giuseppe Meazza y será televisado por Fox Sports y Disney+ Premium.

El equipo italiano, con Lautaro Martínez como principal referencia ofensiva, buscará hacerse fuerte en casa ante un Arsenal que llega con aspiraciones altas y necesita sumar para mantenerse bien posicionado en su grupo. El duelo enfrenta a dos equipos con estilos marcados y ambiciones similares.

Tottenham–Borussia Dortmund: choque directo en Londres

Otro de los platos fuertes tendrá lugar en Inglaterra, donde Tottenham, con la presencia de Cristian “Cuti” Romero, recibirá a Borussia Dortmund. El encuentro comenzará a las 17, en el Tottenham Hotspur Stadium, y se podrá ver en vivo por ESPN 3 y Disney+ Premium.

Será un cruce directo entre dos equipos que suelen protagonizar partidos abiertos, con presión alta y transiciones rápidas. En ese contexto, el rol del defensor argentino será clave para sostener a los Spurs frente a un rival que llega con urgencias.

Bodø/Glimt vs Manchester United, en un escenario hostil

Más temprano, desde las 14.45, Bodø/Glimt será local ante Manchester United en el Aspmyra Stadion, un escenario siempre incómodo para los visitantes por sus condiciones climáticas y geográficas. El encuentro irá por Fox Sports y Disney+ Premium.

El conjunto noruego intentará hacerse fuerte en casa frente a un United que necesita resultados para afirmarse en la competencia. Un duelo que, pese a la diferencia de nombres, suele ofrecer sorpresas.

Agenda completa del martes

Además de los partidos destacados, la jornada se completa con los siguientes encuentros:

  • 12:30 Kairat vs Club Brugge | Disney+ Premium

  • 14:45 Bodø/Glimt vs Manchester City | Disney+ Premium

  • 17:00 Real Madrid vs Mónaco | ESPN – Disney+ Premium

  • 17:00 Inter vs Arsenal | Fox Sports – Disney+ Premium

  • 17:00 Tottenham vs Borussia Dortmund | ESPN 3 – Disney+ Premium

  • 17:00 Olympiakos vs Bayer Leverkusen | ESPN 4 – Disney+ Premium

  • 17:00 Villarreal vs Ajax | Disney+ Premium

  • 17:00 Copenhague vs Napoli | Disney+ Premium

  • 17:00 Sporting CP vs PSG | ESPN 2 – Disney+ Premium

Una jornada cargada de fútbol de elite, con figuras argentinas, partidos decisivos y escenarios emblemáticos, en una Champions League que empieza a entrar en zona de definiciones.

Los Gladiadores dieron cátedra ante Perú en su debut en Asunción 2026

Sebastián Báez consolida su buen arranque de año y sigue firme en el Abierto de Australia

Continúan las reuniones por la realización de la Maratón Santa Fe-Coronda

Diego Degano dejó la organización de la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

Besabe, clave en Unión: "Aprender a ganar así te hace crecer como equipo"

Uboldi: "Esperamos un año con una gripe más fuerte, por eso nos centraremos en la vacunación"

Los Gladiadores dieron cátedra ante Perú en su debut en Asunción 2026

Besabe, clave en Unión: "Aprender a ganar así te hace crecer como equipo"

Uboldi: "Esperamos un año con una gripe más fuerte, por eso nos centraremos en la vacunación"

Los Gladiadores dieron cátedra ante Perú en su debut en Asunción 2026

Rafael Profini, ante la chance que tanto esperaba en Unión

Champions League: tres duelos estelares le dan forma al martes europeo

Pulga Rodríguez: "Duele no haber logrado el ascenso con Colón, era una ilusión muy grande"

Zunino, DT de Platense: "El Unión de Madelón te mide desde lo físico, lo mental y lo futbolístico"

Unión se hizo fuerte en el Malvicino y bajó a San Lorenzo en un cierre para el infarto

Besabe, clave en Unión: "Aprender a ganar así te hace crecer como equipo"

Continúan las reuniones por la realización de la Maratón Santa Fe-Coronda

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"