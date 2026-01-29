Chapu Cantero peleará por el título Fedelatín supergallo AMB en Buenos Aires

Uno Santa Fe | Ovación | Chapu Cantero

El púgil santafesino Rubén Cantero peleará este sábado 31 en el estadio de la Federación Argentina de Box frente al rammallense Juan Cruz Unco.

29 de enero 2026 · 09:35hs
Este sábado 31 de enero se viene otra más que interesante gala boxística en la Federación Argentina de Box en sus instalaciones ubicadas en el barrio porteño de Almagro. Con seis combates profesionales la noche capitalina tendrá la adrenalina y efervescencia que le pondrán los protagonistas en Castro Barros 75. Arriba del ring habrá un santafesino que irá en busca de retener el título Fedelatín. Se trata del Chapu Cantero, el púgil entrenado por Nacho Doldán en el gimnasio Willie Pep.

El actual campeón argentino supergallo, Rubén Cantero, irá en busca de una nueva corona que lo proyecte hacia los primeros quince puestos del ranking mundial. El santafesino de 24 años iniciará su temporada 2026 frente al bonaerense Juan Cruz Unco, también de 24 años, quien viene de dar uno de los grandes batacazos del año pasado tras noquear en el segundo round al dos veces campeón nacional Nahuel Vera.

El Chapu Cantero, boxeador entrenado por Nacho Doldán en el gimnasio Willie Pep de nuestra capital cuenta con un curriculum de 10-1-1, 6 KOs, mientras que Juan Cruz Unco, oriundo de la ciudad bonaerense de Ramallo, acusa 9-3-1, 1 KO. Será por el título Fedelatín supergallo AMB. Una buena oportunidad para el santafesino de seguir acumulando experiencia en el campo rentado.

"Puedo estar solo arriba del ring, pero afuera de él nunca lo estoy. La familia es el equipo que no se, pero que sostiene todo. Espero que me acompañen este sábado por la tele cuando pelee en el estadio de la FAB de Buenos Aires este sábado 31 de enero" señaló Chapu Cantero.

Alan Alejandro Rubén Cantero realizó dos peleas el año pasado. Una en el cual le ganó por KO en el tercer asalto al santiagueño Sergio Daniel Rosalez. Dicho combate se realizó en el mismo escenario de la FAB que le tocará este fin de semana. Previamente, en las instalaciones del Club Atlético Unión, derrotó por la vía rápida a José Alberto Arias, oriundo de República Dominicana, pero radicado en la ciudad bonaerense de Necochea.

Más combates en el predio de la FAB

En un combate que marcará el debut de ambos en la distancia de diez rounds, el invicto Junior Narváez tendrá la oportunidad de alcanzar el primer gran hito de su prometedora carrera. El púgil de Trelew buscará dejar atrás su reciente empate ante el experimentado y siempre difícil Abel Silva. Para lograrlo, deberá superar al dominicano Otañez, quien encadena cinco contiendas sin conocer la derrota y ha demostrado en reiteradas ocasiones, dentro del ciclo Boxeo de Primera Promocional, que es un guerrero de cuidado.

En cuanto a debutantes. Selena Victoria Olguín, natural de La Plata, provincia de Buenos Aires enfrentará a Yohana Araceli Rodríguez de la ciudad de Rafaela. Por su parte, Benjamín Rubén Escudero, 3-0-0-1 ko, natural de La Rioja, representante boxístico de la ciudad de Buenos Aires, tendrá como rival a Walter Miguel Ramírez 0-1-0, también de la Capital Federal.

Sábado 31 de Enero

Estadio FAB

Rubén Cantero (10-1-1, 6 KOs) vs. Juan Cruz Unco (9-3-1, 1 KO)

Título Fedelatin supergallo AMB

