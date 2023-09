Cheika apostó a la rotación para el partido con Los Cóndores

"Esto estaba en nuestra planificación" expresó Cheika sobre los once cambios que introdujo para el choque frente a Chile en Nantes

En la conferencia del anuncio de la formación, Michael Cheika compartió lo siguiente: “Este grupo está preparado para jugar. Todos los entrenamientos son duros y existe una gran competencia entre los 33 que forman parte el plantel. Y como dijimos siempre, no tenemos nada planificado con anticipación, el equipo se elige cada semana, y todos están en condiciones de jugar. Los cambios no estaban previstos con anterioridad; lo que creemos es que este es el equipo que está listo para jugar este partido tan importante para nosotros”, explicó el head coach.

El entrenador sostuvo que “pienso que estas modificaciones, sobre todo atrás en la línea de backs, invitan la oportunidad a jugar. Este equipo tiene su oportunidad de jugar esta semana y de mostrar su capacidad. Hay jugadores que están en el equipo como Jero (De la Fuente) que lo veo entrenando mejor que nunca y es lógico que tengan su oportunidad”.

En el mismo sentido Cheika se refirió a que "arrancamos la semana con este grupo y esperamos también la situación con Tomás Lavanini, para ver si estaba listo en esta semana que fue un poco corta para él. Entre los forwards hubo un intercambio de roles con Guido Petti y Matías Alemanno, también la oportunidad de Joel Sclavi en este rol como izquierdo; es importante tener un jugador que pueda cambiar los dos lados”.

“Me gusta como estamos mentalmente esta semana, sabemos que después del primer partido cada semana es una final y nuestra manera de llegar a este partido (con Chile) es muy buena. Ahora todo pasa cuando atravesemos la línea blanca el sábado, que es el momento en el que hay que demostrar toda esa preparación. Tengo mucha confianza en la performance de esta semana” explicó el entrenador del seleccionado nacional sobre como juega la cabeza y el aspecto mental para el choque con los chilenos.

image.png El back rosarino Jerónimo De la Fuente no solamente será titular ante Chile, sino que también fue designado capitán de Los Pumas.

En relación al regreso de Cubelli y Sánchez como la pareja de medios destacó que "fue interesante la experiencia que tuvimos la semana pasada al terminar el partido, esa es una cosa que queremos y puede ser buena para nosotros en los partidos que están cerrados. Tomás Cubelli no viene jugando mucho y pienso que esta es su oportunidad para demostrar su capacidad y experiencia. Nico Sánchez va a cumplir 100 caps y es un partido muy importante para él porque su primer cap fue ante Chile. Es lindo para nosotros tener este tipo de jugadores que pueden jugar este partido”.

Para finalizar resaltó que "sabemos que tenemos muchos jugadores que están en su primer Mundial y que no jugamos mucho estos partidos de nocaut cada día, por eso vamos agarrando experiencia y eso sirve para el próximo encuentro porque estamos aprendiendo la mentalidad que necesitamos para hacer este tipo de rugby, que es distinto al que jugamos en el Rugby Championship o en los test de julio y noviembre”.

“Estoy muy tranquilo con el rol que me toca, porque siento que mis compañeros me apoyan, siento el apoyo de Juli (Montoya), que es nuestro capitán. Es un orgullo y una gran responsabilidad, pero lo tomo más como una motivación para lo que viene, para el partido. No cambia nada mi preparación, ni cómo voy a jugar, y creo que eso es lo más importante. Es una linda oportunidad para mi darle al equipo lo que yo puedo ofrecer" expresó el rosarino Jerónimo De la Fuente.

“Creo -agregó- que todos en este plantel estamos para eso, para que cada jugador que entre a la cancha pueda rendir igual o mejor que el chico que dejó la camiseta. Es una linda oportunidad para todos, para que todos podamos vestir la camiseta de Los Pumas y podamos seguir marcando este camino. El partido con Chile es muy importante, es una final como decimos; por eso, es clave que todo el equipo esté bien enfocado para seguir trabajando este Mundial”, indicó el centro rosarino, que disputará su cap Nº 77 con el seleccionado nacional y ya lleva una decena de actuaciones en Copa del Mundo.