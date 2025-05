Chelsea se lo dio vuelta a Betis y se consagró campeón de la Conference League

Tras una rápida jugada de un Betis que estaba mejor en el partido, Antony pasó al medio para Isco, quien manejó bien los tiempo y lo vio a Ezzalzouli habilitado por la izquierda. El marroquí controló y cruzó el zurdazo para poner el 1 a 0 a favor del conjunto andaluz.

A pesar del gol. Chelsea avanzó y dominó las acciones para perfilarse al arco de Betis, pero la falta de ideas y la poca gente en ataque le pesó a la hora de generar juego, ya que solo Jackson era el punto de referencia en ofensiva.

El equipo dirigido por Manuel Pellegrini reaccionó e intentó meter el segundo tanto, que tuvo bajo los pies del suizo Ricardo Rodríguez, tras una gran jugada colectiva, que se fue por encima del travesaño por muy poco.

El cuadro londinense controló las acciones desde el inicio de la segunda etapa, con un Betis muy resguardado en el fondo, pero sin poder romper el cerrojo, hasta que con un gran centro de desde la derecha de Cole Palmer, el argentino puso de cabeza el 1 a 1 a los 20 minutos del complemento.

Pocos minutos después, a los 26, Palmer nuevamente encaró por la banda derecha y le ganó en la marca al defensor para tirar un preciso centro al primer palo que encontró de cabeza Jackson para dar vuelta el partido a favor del Chelsea por 2 a 1.

Ya en los minutos finales del partido, con un equipo español entregado, el inglés Sancho con un definición al segundo palo con la derecha y Caicedo en tiempo de descuento sellaron la goleada por 4 a 1 en Polonia.

Embed - GOLES DE ENZO Y CAICEDO PARA QUE CHELSEA SEA CAMPEÓN DE LA CONFERENCE | Betis 1-4 Chelsea | RESUMEN

Formaciones de Chelsea y Betis

Real Betis: Adrián; Youssouf Sabaly, Marc Bartra, Natan, Ricardo Rodríguez; Johnny Cardoso, Pablo Fornals; Antony, Isco, Abdessamad Ezzalzouli; Cédric Bakambu. DT: Manuel Pellegrini.

Chelsea: Filip Jørgensen; Malo Gusto, Trevor Chalobah, Benoit Badiashile, Marc Cucurella; Enzo Fernández, Moisés Caicedo; Pedro Neto, Cole Palmer, Noni Madueke; Nicolas Jackson. DT: Enzo Maresca.

Goles en el primer tiempo: 9m Abdessamad Ezzalzouli (B).

Goles en el segundo tiempo: 20m Enzo Fernández (C); 25m Nicolas Jackson (C); 38m Jadon Sancho (C); 46m Moisés Caicedo (C).

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, Reece James por Gusto (C); Romain Perraud por R. Rodríguez (B); 8m Jesús Rodríguez por Ezzalzouli (B); 16m Jadon Sancho por Neto (C); 17m Levi Colwill por Badiashile (C); 27m Aitor Ruibal por Bakambu (B); 35m Kiernan Dewsbury-Hall por Jackson (C); 40m Sergi Altamira por Fornals (B); Giovani Lo Celso por Cardoso (B); Marc Guiu por Palmer (C).