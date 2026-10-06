Colectivos en Santa Fe: las empresas piden una tarifa plena de $2.650 para cubrir los costos del sistema y esperan una definición del municipio

El nuevo estudio de costos presentado ante la Municipalidad establece ese valor para alcanzar el equilibrio del sistema. La tarifa plena vigente es de $2.111 y las empresas señalaron que la cantidad de pasajeros cayó un 10% interanual desde julio.

Empresas de colectivos. Piden una tarifa plena de $2.650 para cubrir los costos del sistema en Santa Fe.

Las empresas que prestan el servicio de transporte urbano de pasajeros en Santa Fe presentaron ante la Municipalidad un nuevo estudio de costos que lleva a $2.650 la tarifa plena necesaria para alcanzar el equilibrio del sistema .

El dato fue confirmado por Víctor Zavagna, gerente financiero de Autobuses Santa Fe , quien explicó que se trata de una actualización que las empresas realizan periódicamente para establecer el costo por kilómetro y determinar cuánto demanda la prestación del servicio.

“Estamos presentando una estructura de costos, que es un estudio que se hace habitualmente y que se formaliza ante el municipio”, explicó Zavagna.

Actualmente, la tarifa plena es de $2.111, por lo que el valor calculado por las empresas supone una diferencia de $539 por boleto. Además, el nuevo estudio representa una actualización del 15% respecto del cálculo realizado en abril, cuando la tarifa de equilibrio había sido estimada en $2.300.

Sin embargo, desde Autobuses Santa Fe aclararon que los $2.650 corresponden al valor técnico de equilibrio y no implican necesariamente que ese vaya a ser el precio final que paguen los usuarios. La definición quedará en manos del Municipio, que deberá evaluar cómo afrontar el desfasaje entre los ingresos y los costos del sistema.

“Estamos con un atraso tarifario que lógicamente ahora, con esta actualización de costos, también nos genera un desfasaje aún mayor”, sostuvo Zavagna en diálogo con EME.

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Las empresas advierten sobre el límite del aumento

Más allá de la diferencia entre el costo real y la tarifa vigente, desde Autobuses Santa Fe plantearon que trasladar todo el incremento al pasajero podría profundizar la pérdida de usuarios.

“Entendemos que está llegando al límite de lo razonable. El servicio público debería ser un servicio accesible en cuanto a precio”, afirmó Zavagna.

El empresario señaló que un aumento sostenido del boleto puede generar un círculo difícil de sostener: menos pasajeros, menores ingresos y una nueva necesidad de actualizar la tarifa.

Por ese motivo, el sector pidió analizar otras alternativas de financiamiento, entre ellas mayores aportes locales, modificaciones en el esquema del boleto educativo y una revisión de las franquicias.

El sistema perdió un 10% de pasajeros

Uno de los principales datos aportados por las empresas es la caída en la cantidad de usuarios.

Según Zavagna, desde julio se registra una merma cercana al 10% interanual.

“Nos encontramos, a partir de julio puntualmente en este año, con una merma, una baja del orden del 10% interanual”, indicó.

El representante de Autobuses Santa Fe aclaró que la disminución no puede atribuirse exclusivamente al precio del boleto y también la vinculó con la situación económica y con cambios en los hábitos de movilidad.

Boleto educativo: reclaman equiparar el reconocimiento con Rosario

Otro de los planteos está relacionado con el boleto educativo provincial.

Según explicó Zavagna, actualmente la Provincia reconoce en Santa Fe el 68% del valor del boleto, mientras que en Rosario el reconocimiento alcanza el 100%.

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“Entendemos que ante un mismo servicio y ante un mismo beneficio, el reconocimiento económico a las empresas debería ser homogéneo”, afirmó.

Desde el sector consideran que equiparar ambos esquemas permitiría reducir la presión sobre el valor que paga el usuario.

Franquicias y combustible, entre los factores de costo

Las empresas también plantearon revisar el impacto de las franquicias y gratuidades sobre la tarifa plana.

“Las franquicias o descuentos generan cierta presión sobre la tarifa plana”, explicó Zavagna.

En ese sentido, señaló que alrededor del 15% corresponde al denominado boleto cero, principalmente por el beneficio destinado a personas con discapacidad.

A este factor se suma el costo del combustible, uno de los principales insumos del transporte. En ese punto, Zavagna mencionó como alternativa la posibilidad de reducir la carga impositiva que afrontan las empresas.

Desde el sector empresario también plantearon alternativas de alivio fiscal sobre los combustibles a nivel nacional, a través de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP).

El Municipio deberá definir cómo financiar el sistema

El estudio de costos fue presentado la semana pasada ante la Municipalidad de Santa Fe y ahora el Ejecutivo deberá analizar la estructura presentada por las empresas y definir cómo afrontar el desfasaje entre los ingresos y los costos.

“La Municipalidad deberá ver de qué manera se financia el sistema”, sostuvo Zavagna.

Mientras tanto, las empresas esperan una definición que les permita contar con previsibilidad para sostener la prestación.

“Necesitamos alguna definición del municipio para tener certeza de cómo seguir funcionando”, concluyó el gerente financiero de Autobuses Santa Fe.