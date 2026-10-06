Este martes se pondrá al día el Oficial A2 de la ASB, en tanto el jueves se conocerán los cinco elencos que van derecho a cuartos más series Play-In.
Torneo Oficial A2: se cierra la fase regular en el Cándido Arrúa
Se pondrá al día el Oficial A2 de la ASB, en tanto el jueves se conocerán los cinco elencos que van derecho a cuartos más series Play-In
Por Ovación
6 de octubre 2026 · 15:30hs
TORNEO OFICIAL A2 – PENDIENTE FECHA 7
Martes 6 de octubre
22.00 UNL vs. Almagro B (En Rentas Ministerio)
TORNEO OFICIAL A2 – FECHA 11
Jueves 8 de octubre
21.30 Regatas (SF) vs. Santa Rosa
21.30 CUST B vs. Argentino
21.30 Kimberley vs. Macabi (streaming ASB)
21.30 Centenario vs. Almagro B
21.30 Regatas Coronda vs. Alumni
Libre: UNL
TABLA DE POSICIONES
Regatas (SF) y Regatas Coronda 17 (8-1); Alumni 16 (7-2); Santa Rosa y Kimberley 15 (6-3); Macabi 14 (5-4); Argentino 13 (4-5); Centenario 11 (3-6)(-1); UNL y CUST B 10 (1-8) y Almagro B 8 (0-8)