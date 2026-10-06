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Torneo Oficial A2: se cierra la fase regular en el Cándido Arrúa

Se pondrá al día el Oficial A2 de la ASB, en tanto el jueves se conocerán los cinco elencos que van derecho a cuartos más series Play-In

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Por Ovación

6 de octubre 2026 · 15:30hs
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Torneo Oficial A2: se cierra la fase regular en el Cándido Arrúa

Este martes se pondrá al día el Oficial A2 de la ASB, en tanto el jueves se conocerán los cinco elencos que van derecho a cuartos más series Play-In.

TORNEO OFICIAL A2 – PENDIENTE FECHA 7

Martes 6 de octubre

22.00 UNL vs. Almagro B (En Rentas Ministerio)

TORNEO OFICIAL A2 – FECHA 11

Jueves 8 de octubre

21.30 Regatas (SF) vs. Santa Rosa

21.30 CUST B vs. Argentino

21.30 Kimberley vs. Macabi (streaming ASB)

21.30 Centenario vs. Almagro B

21.30 Regatas Coronda vs. Alumni

Libre: UNL

TABLA DE POSICIONES

Regatas (SF) y Regatas Coronda 17 (8-1); Alumni 16 (7-2); Santa Rosa y Kimberley 15 (6-3); Macabi 14 (5-4); Argentino 13 (4-5); Centenario 11 (3-6)(-1); UNL y CUST B 10 (1-8) y Almagro B 8 (0-8)

Oficial ASB
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