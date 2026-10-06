Boleto de colectivo en Santa Fe: el Municipio advierte que "el usuario está al límite" y busca alternativas al pedido de aumento

Las empresas presentaron un estudio de costos que ubica en $2.650 la tarifa plena necesaria para equilibrar el sistema. El Ejecutivo local aseguró que el pedido está bajo análisis y advirtió que el bolsillo de los santafesinos es una prioridad.

Boleto de colectivo. El estudio de costos presentado por las empresas ubica la tarifa plena necesaria en $2.650.

El pedido de las empresas de colectivos para actualizar la tarifa abrió un nuevo escenario de análisis en la Municipalidad de Santa Fe . Las prestatarias presentaron un estudio de costos que ubica en torno a $2.650 la tarifa plena necesaria para alcanzar el equilibrio del sistema , frente a los $2.111 que se pagan actualmente.

Desde el Ejecutivo municipal confirmaron que el expediente está siendo evaluado por los equipos técnicos, el Órgano de Movilidad y las áreas de Hacienda y Gobierno. La definición todavía no está tomada y el Municipio busca determinar el impacto que tendría una eventual modificación del boleto sobre los usuarios.

El secretario de Gobierno, Sebastián Mastropaolo, señaló que el planteo ya fue puesto en consideración del intendente Juan Pablo Poletti y que el tema comenzó a ser discutido dentro del gabinete.

“Hay un expediente donde se solicita aumento de tarifa. Está en análisis, en discusión. Esto es un tema muy serio, nos lo tomamos con esa seriedad”, sostuvo el funcionario.

El Municipio pone el foco en el bolsillo de los usuarios

Mastropaolo remarcó que la situación del transporte debe analizarse teniendo en cuenta tanto la evolución de los costos como la capacidad de pago de los pasajeros.

“El usuario está al límite. Tenemos muy claro que el bolsillo del santafesino tiene que tener muchísimo cuidado con respecto a aumentos, y esto también lo discutimos con los empresarios”, afirmó.

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En esa línea, dejó en claro que para el Ejecutivo municipal la solución no pasa necesariamente por trasladar de manera automática el incremento de los costos al precio del boleto.

“Esto no es únicamente trasladar a tarifa”, remarcó.

El funcionario sostuvo que un aumento también puede tener consecuencias sobre la cantidad de personas que utilizan el transporte público, en un contexto en el que las empresas ya advirtieron sobre una disminución de pasajeros.

El Municipio duplicó su aporte al sistema

Frente a la situación planteada por las empresas, la Municipalidad decidió duplicar durante este mes el aporte destinado al transporte público.

Según explicó Mastropaolo, la medida busca acompañar a las prestatarias y garantizar el pago de los salarios, además de generar un margen de tiempo para profundizar el análisis antes de tomar una decisión tarifaria.

“Este mes la ciudad de Santa Fe duplicó el aporte para que los empresarios puedan pagar los sueldos y podamos acompañar”, señaló.

El funcionario destacó además el rol que viene teniendo el Municipio para sostener el servicio y aseguró que, durante la actual gestión, no se registraron situaciones graves que afectaran la continuidad del transporte público.

“Realmente desde la ciudad de Santa Fe estamos muy comprometidos, por eso miro para atrás y digo: no tuvimos ninguna situación grave en el transporte público en casi dos años y medio”, afirmó.

Costos en aumento y menos aportes nacionales

El pedido empresario se produce en un contexto de incremento de los costos operativos, las paritarias y el combustible, además de una reducción de los aportes nacionales al sistema.

Mastropaolo reconoció que las variables económicas continúan generando presión sobre las empresas.

“Siguen afectando las paritarias, siguen afectando los incrementos en todos los insumos que tienen las empresas de transporte”, explicó.

El funcionario también cuestionó el esquema de aportes nacionales y señaló que Nación continúa sin devolver a Santa Fe recursos vinculados con lo que se recauda en la provincia.

En paralelo, el estudio presentado por las empresas señala que el costo por kilómetro pasó de $3.970 en abril a $4.413 en septiembre.

Con la tarifa plena actualmente en $2.111, las prestatarias plantearon un valor cercano a $2.650 para alcanzar el equilibrio financiero del sistema.

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No hay una decisión sobre el nuevo boleto

A pesar del pedido empresario, el Municipio evitó anticipar cuál será el nuevo valor de la tarifa.

Mastropaolo explicó que el expediente será sometido a un análisis técnico antes de definir cualquier modificación.

“Necesitamos el tiempo para el análisis de nuestros técnicos, del Órgano de Movilidad, de todas las áreas para realmente dar una respuesta contundente porque sabemos que es algo muy sensible”, sostuvo.

José Busiemi

El funcionario insistió en que el Ejecutivo analiza distintas alternativas para evitar que todo el impacto de los mayores costos recaiga sobre los pasajeros.

“La tarifa hoy es una situación realmente límite, entonces estamos siendo muy cuidadosos, estamos estudiando todas las variables, estamos buscando el camino”, afirmó.

Según explicó, la duplicación del aporte municipal permite contar con una “ventana de tiempo” para discutir el escenario con mayor profundidad junto a las empresas.

Una definición que todavía está en análisis

Por el momento, la Municipalidad no definió si autorizará un incremento ni cuál sería el eventual nuevo valor del boleto.

“Está en análisis, está en discusión”, reiteró Mastropaolo.

El Ejecutivo deberá resolver entre el aumento de los costos que enfrenta el sistema y la necesidad de sostener un servicio accesible para los usuarios. En ese equilibrio, el impacto sobre el bolsillo de los santafesinos aparece como uno de los principales factores que tendrá en cuenta la Municipalidad antes de tomar una decisión.