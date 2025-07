Cóccaro y Messi vivieron un particular episodio en la Leagues Cup

El curioso episodio entre Cóccaro y Messi se dio sobre el final del encuentro, cuando el árbitro convalidó un gol de Marcelo Weigandt que le sirvió para conseguir el triunfo al Inter Miami en su debut en la Leagues Cup. Fue ahí cuando el rosarino le gritó efusivamente el gol en la cara al ex Huracán.

Sin embargo, luego del partido Cóccaro relató: “Cuando ellos hacen el segundo gol, Leo lo festeja eufóricamente y lo hace delante de mí. Pero después del partido vino a pedirme disculpas, la verdad que eso habla de lo que es el tipo”.

Y agregó: “Ganó todo y con 38 años está impecable, viene y me lo grita. Te das cuenta que el loco quiere seguir ganando. No le puedo decir nada, ¿qué le voy a decir? Es el mejor de la historia”.

“Con él me callo la boca y con Juárez que es mi ídolo, después con nadie más. Lo respeto, me saco el sombrero y me callo la boca”, cerró Cóccaro. Incluso, luego del encuentro, Messi le terminó dando su camiseta.