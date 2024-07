Colapinto avanzó y sumó puntos en el sprint

Así entonces, tras un viernes complejo en el que no pudo darle forma a una buena clasificación, se quedó con el 12° puesto; ubicación de partida válida para las dos competencias que se llevan a cabo cada fin de semana: el sprint del sábado y la carrera principal del domingo.

De esta manera, el piloto argentino largó la carrera corta del sábado desde el 12º lugar. En ese sentido, en pos del avance de posiciones en pista, el equipo MP Motorsport en el que se desempeña, trazó una buena estrategia y diferenciada de la mayoría del resto de los competidores: pues apostó a la degradación del neumático, por lo que se le hizo calzar neumáticos de compuesto duro, respecto de gran cantidad de la grilla que lo hizo con blandos. Y el plan funcionó. Pues si bien en las primeras vueltas del sprint los competidores con caucho blando tenían mejor ritmo que Colapinto, con el correr de las vueltas la situación cambió rotundamente y el representante nacional comenzó a escalar en el clasificador.

Finalmente, el avance fue tal que consiguió arribar al sexto lugar, progresando seis posiciones en tan solo 28 vueltas de carreras y en un circuito que es denominado el “Mónaco sin muros”, ya que es realmente técnico, intrincado y muy difícil pasar. Todo un logro.

LEER MÁS: Sebastián Báez cayó con Arthur Fils en las semifinales del ATP 500 de Hamburgo

“Si me hubieran dicho que largando doce llegaba sexto en Hungría, que es como un mini Mónaco, hubiera dicho un 100% que sí, después del error de ayer que me impidió estar entre los tres mejores. Tuve un buen ritmo y perdí tiempo detrás de (Oliver) Bearman porque no tenía buena tracción, algo que debemos trabajar para mañana. Hoy fue una buena carrera”, señaló Colapinto luego de la carrera a la transmisión oficial.

Mientras tanto, la victoria de esta carrera fue para Richard Verschoor. Sin embargo, durante la verificación técnica posterior a la prueba, se comunicó que el piloto neerlandés era descalificado debido a que el piso de su monoplaza no cumplía con el espesor mínimo que marca el reglamento.

De esta manera, quien resultó ganador a la postre el indio Kush Maini. Y, así, Colapinto progresó otro puesto más pos carrera, y quedó reclasificado en el puesto 5 de la competencia sabatina en el "Hungaroring".

La carrera principal de la Fórmula 2 se pondrá en marcha este domingo desde las 5.05 de nuestro país.