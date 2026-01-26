Colapinto cerró un gran día en Barcelona y terminó en el podio del test con Alpine

El argentino Franco Colapinto completó 60 giros en Barcelona, mejoró vuelta a vuelta e hizo un tiempo de 1:20.189 para quedar tercero entre los autos en pista

El piloto Franco Colapinto vivió un momento inesperado durante los test de pretemporada de la Fórmula 1 en Barcelona , cuando su Alpine A526 se detuvo en plena pista y obligó a neutralizar la sesión con bandera roja.

De todos modos, el inconveniente no pasó a mayores: el argentino logró regresar por sus propios medios a boxes y, tras la revisión del equipo, continuó el programa sin mayores complicaciones, terminando en el podio. El episodio se dio en el marco de los primeros ensayos con el reglamento técnico 2026 y convirtió a Alpine en el primer equipo en provocar una interrupción oficial en pista bajo la nueva normativa.

Buenas sensaciones para Colapinto en Alpine

Desde la escudería francesa le bajaron el tono a la situación y explicaron que se trató de un inconveniente menor, habitual en jornadas de desarrollo donde el foco está puesto en la fiabilidad y la recolección de datos.

Lejos de quedar condicionado, Colapinto logró completar una tanda progresiva que dejó buenas sensaciones puertas adentro. A lo largo de la jornada fue mejorando de manera constante sus registros, mientras se adaptaba al nuevo auto, a las exigencias aerodinámicas del modelo 2026 y a un contexto técnico todavía en etapa de ajuste fino.

En una jornada de acción que se dividió entre turnos mañaneros y vespertinos, el argentino completó un total de 60 vueltas, con un 1:21.348 como su mejor tiempo de la primera sesión, que lo ubicó en la tercera posición entre los nueve autos en pista, mientras que durante la tarde lo mejoró a 1:20.189, manteniendo el tercer lugar.

Si bien los ensayos en Montmeló no buscan tiempos finales ni tienen carácter competitivo, los números reflejaron una evolución clara en su ritmo y una jornada productiva para Alpine, incluso pese al contratiempo inicial.

Luego de una serie de entrenamientos positiva, tanto para él como para el equipo, el pilarense afirmó estar “muy contento” al estar atravesando su primer inicio de temporada con un auto nuevo, y nuevos reglamentos, reconoció que los autos son “muy diferentes” y valoró el “esfuerzo enorme” que hicieron los empleados de Alpine, en la fábrica ubicada en Enstone, Inglaterra.

La sesión forma parte de una serie de pruebas cerradas, sin transmisión oficial ni registros homologados, y resulta clave para validar sistemas y entender el comportamiento general del monoplaza antes del inicio formal del calendario.

Además, la misma se extenderá hasta el 30 de enero y le da la libertad a cada escudería de elegir tres de los cinco días para salir a la pista y hacer rodar los nuevos coches por primera vez. En ese escenario, Colapinto sumó kilómetros importantes, fortaleció su rol dentro del proyecto y dejó una señal alentadora: el primer susto quedó atrás, y el trabajo siguió.