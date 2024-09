Colapinto, tras correr en la F1: "Sé lo que puedo hacer y esperaba ser rápido"

Colapinto, sin vueltas tras correr en Singapur: "Me pararon muy tarde"

Franco Colapinto, autocrítico en la F1

"No. Yo sé lo que puedo hacer y esperaba ser rápido. Aunque no tenía mucha experiencia con el auto, esa era la idea del equipo y por qué me pusieron en el auto. Así que estoy contento de ayudar al equipo. Creo que es un gran paso adelante para Williams", aseguró Colapinto.

Cuando le preguntaron por su compañero en Williams, completó: "Alex (Albon) me ha ayudado mucho desde que llegué a la Fórmula 1. Tener un referente que, en mi opinión, es uno de los mejores de la parrilla, es realmente positivo, y me ha ayudado a hacer todos estos pasos mucho más rápido desde que llegué a Monza. Creo que es una gran manera de empezar tener un compañero de equipo así".