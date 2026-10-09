Colapinto detectó los problemas de Alpine: "No me siento cómodo con los frenos"

Franco Colapinto clasificó undécimo para la sprint del Gran Premio de Singapur y se quedó a las puertas de la última instancia. “No estamos lejos”, dijo

Franco Colapinto terminó la clasificación sprint en Marina Bay con sensaciones encontradas. Si bien consiguió una vuelta que consideró positiva, no le alcanzó para ingresar a la SQ3 y quedó ubicado en el 11° puesto de la grilla para la carrera corta del Gran Premio de Singapur de F1 .

Después de la sesión, el piloto de Alpine explicó qué le faltó para dar el salto entre los diez más rápidos y puso el foco en los ajustes que deberá realizar el equipo.

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“Me estuvo costando un poco todo el día: el auto se sentía desconectado de entrada, a mitad de curva y con bastante ida de trompa. Hay que trabajar para mañana, hay bastante para mejorar”, reconoció el argentino. La falta de confianza apareció especialmente al comienzo de las vueltas rápidas, cuando necesitaba aprovechar el rendimiento de los neumáticos nuevos. “No me siento cómodo con los frenos y con las gomas al principio de la vuelta, para arrancar y tener el grip que quiero y siento que debería tener con la goma nueva”, agregó, aunque rescató su último intento: “La vuelta fue buena”.

La sinceridad de Colapinto

El sistema de frenado y la gestión de la batería también condicionaron su rendimiento. Colapinto explicó que el tráfico y la temperatura de los frenos le dificultaron encontrar el punto justo para detener el monoplaza en las primeras curvas. “Los frenos, arrancando la vuelta medio fríos, con todo el tráfico, y con este sistema de la batería que no podés frenar fuerte porque no tenés potencia, la primera vez que frenás fuerte es a principio de la vuelta y no tengo confianza para parar el auto bien”, detalló sobre uno de los inconvenientes que deberá resolver Alpine.

Con la clasificación terminada, el equipo trabajará en la puesta a punto para intentar que el auto responda mejor desde el inicio de la vuelta y gane estabilidad en las curvas. Colapinto considera que la distancia con sus objetivos no es grande y confía en que los cambios puedan darle una oportunidad de avanzar durante la competencia. “Un par de cosas para trabajar a la noche y mejorar para mañana (este sábado). No estamos lejos. Intentaremos dar un pasito y estoy seguro de que vamos a estar un poco mejor”, concluyó el argentino, que largará desde la undécima posición y buscará recuperar terreno en la Sprint de Singapur.