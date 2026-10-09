Spahn rompió el silencio en Unión: "No voy a ser el próximo presidente"

El presidente de Unión, Luis Spahn, reveló que Racing todavía no pagó lo de Nardoni y Balboa, detalló el déficit mensual y ratificó que no irá por otro mandato

Luis Spahn decidió poner la voz en un momento en el que Unión acumula interrogantes deportivos y económicos. En charla con el programa Dale Dale Deportivo, por FM 91.1, el presidente respondió sobre las críticas a su gestión, las transferencias que generan cuentas pendientes, el armado del plantel y el futuro de Leonardo Madelón .

También expuso cifras de la economía del club y aseguró que su intención es entregar una institución ordenada cuando concluya su ciclo. Las declaraciones llegaron en plena recta final del Clausura , con el equipo golpeado por los resultados y la clasificación a los playoffs todavía en disputa. En ese escenario, Spahn defendió las decisiones de la dirigencia, reconoció las dificultades financieras y admitió que el desenlace deportivo de los próximos partidos tendrá incidencia en el análisis de la continuidad del cuerpo técnico.

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Racing le debe a Unión

Uno de los tramos más contundentes de la entrevista estuvo relacionado con las operaciones de Juan Nardoni y Adrián Balboa. Spahn aseguró que Unión todavía no recibió dinero de Racing por esos conceptos y explicó que existen diferencias en torno a la documentación de las transferencias. «¿Saben cuánto cobramos de Nardoni y Zenón hasta el día de hoy? Cero», expresó el presidente al referirse a los ingresos pendientes, aunque luego distinguió la situación de cada operación.

En el caso de Nardoni, Unión conserva el 30% de los derechos económicos, mientras que por Zenón le corresponde un 20%. Sobre la operación con Racing, Spahn señaló que el club necesita acceder a la documentación completa para determinar las sumas que le corresponden. Según detalló, el reclamo vinculado con Nardoni y Balboa ronda los 400 millones de pesos, aunque aclaró que todavía deben resolverse cuestiones relacionadas con las liquidaciones y los pagos.

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El dirigente también apuntó que mantuvo una conversación con Diego Milito, presidente de Racing, para intentar encaminar la situación. Según relató, le transmitió que debían resolver el vínculo institucional y ordenar las cuentas pendientes, pero hasta el momento de la entrevista no se había concretado el pago esperado. Spahn explicó, además, que Unión está dispuesto a defender sus intereses y no descarta recurrir a instancias judiciales si resulta necesario para obtener la información que considera faltante.

Las ventas de Profini y Maison y el dinero que todavía debe ingresar

El presidente también brindó detalles sobre otras transferencias recientes y buscó explicar por qué los montos anunciados públicamente no siempre se traducen de manera inmediata en dinero disponible para la institución. En relación con Mateo Del Blanco, afirmó que la operación ya fue cobrada y que se afrontaron los gastos correspondientes. Sobre Profini, indicó que se percibió un tercio del monto y que todavía quedan dos cuotas de 600.000 dólares, que ingresarían sin nuevos descuentos impositivos.

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En cuanto a Maison, señaló que restan dos cuotas de un millón de dólares. Además, explicó que se incorporaron cláusulas para proteger a Unión ante eventuales dificultades de pago: si la contraparte no pudiera girar el dinero, debería cederle al club un crédito que mantiene contra River.

El dirigente reconoció que el mercado de pases del fútbol argentino funciona cada vez más mediante cuotas, compromisos y compensaciones, una dinámica que condiciona la disponibilidad real de los recursos. Por eso, sostuvo que las cifras globales de una transferencia no siempre reflejan cuánto dinero termina ingresando a las arcas de los clubes.

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También se refirió a la situación de Zenón y explicó que, de acuerdo con la información recibida de Boca, la transferencia se acordó por seis millones de dólares, pagaderos en seis cuotas. Al momento de la charla, Unión esperaba el ingreso de la primera.

Spahn explicó por qué se fueron titulares y defendió las decisiones del mercado

Otro de los puntos centrales fue la salida de futbolistas que formaban parte de la estructura del equipo. Las declaraciones de Madelón sobre el desarme del plantel habían alimentado las críticas de los hinchas, especialmente por las bajas en defensa y en el mediocampo.

Spahn negó que todas las salidas respondieran a una decisión unilateral de la dirigencia. En el caso de Mauro Pittón, afirmó que el propio jugador habló con el entrenador y que fue Madelón quien le abrió la puerta para marcharse. Sobre Maison, explicó que las negociaciones se manejaron con reserva y que la posibilidad de una transferencia se comunicó al cuerpo técnico cuando la operación quedó encaminada.

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El presidente también reveló que pretendía incorporar más futbolistas con proyección, pero reconoció que existían diferencias de criterio con el entrenador respecto de las necesidades inmediatas del equipo. Mientras la dirigencia contemplaba alternativas para desarrollar jugadores jóvenes, Madelón priorizaba refuerzos que pudieran competir por un lugar desde el comienzo.

«Nosotros no interferimos. Entendemos que los técnicos son personas que están sometidas a una presión enorme», señaló Spahn al explicar que las decisiones futbolísticas corresponden al cuerpo técnico.

El déficit mensual de Unión y el dinero que Spahn asegura haber aportado

La economía institucional ocupó otro tramo importante de la entrevista. Spahn sostuvo que Unión atraviesa un déficit operativo que obliga a depender de las transferencias para equilibrar sus cuentas. Según indicó, el desequilibrio mensual se ubicaba entre los 300.000 y 350.000 dólares, aunque consideró que con nuevos ajustes podría reducirse. También explicó que los gastos crecieron por encima de los ingresos durante los últimos años y que el club debió recortar algunos costos para contener el déficit.

«No hay ninguna viabilidad para ningún club de la Primera División que sea tener un presupuesto sin tener el aporte de venta de jugadores», afirmó.

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El titular rojiblanco justificó que las ventas formen parte de la planificación económica, aun cuando eso implique reconstruir el plantel después de cada mercado. A su entender, el problema consiste en encontrar un equilibrio entre las necesidades deportivas inmediatas y la obligación de sostener financieramente al club.

Además, respondió a las críticas por los préstamos y aportes personales que habría realizado a Unión. Detalló que durante el último período afrontó diez cheques de aproximadamente 58,4 millones de pesos para cancelar una deuda, además de primas de futbolistas por 215.000 dólares y otros compromisos vinculados con incorporaciones.

Spahn cuestionó las versiones que, según él, presentan de manera parcial los movimientos de dinero entre su patrimonio y el club. Aseguró que esos aportes deben analizarse junto con los pagos que realizó y las obligaciones que ayudó a cubrir.

El respaldo a Madelón y una definición condicionada por los resultados

En el plano deportivo, Spahn respaldó al entrenador, aunque dejó en claro que la situación será evaluada a medida que avance la definición del torneo. El presidente recordó que Madelón tiene su contrato extendido hasta mediados del próximo año y remarcó que la dirigencia pretende sostener los procesos de trabajo. Consideró que el fútbol está atravesado por rachas, cuestiones anímicas y rendimientos que no siempre se pueden anticipar a partir de la calidad o el costo de un plantel. «El día que el técnico no cree en el plantel o el plantel no cree en el técnico, se rompe todo», sostuvo.

Sin embargo, al ser consultado sobre los próximos compromisos y la posibilidad de que el equipo no alcance los playoffs, reconoció que el panorama puede cambiar según los resultados. Unión afrontaba los últimos cinco partidos de la fase regular con la obligación de sumar para mantenerse en carrera.

«Estamos respaldando al técnico y tal vez un mal partido desencadena algo», admitió, aunque aclaró que la intención no es cambiar de entrenador de manera impulsiva cuando quedan pocas fechas por disputarse.

Spahn también señaló que encontrar un reemplazante no es sencillo y que, en consultas realizadas anteriormente, más de la mitad de los entrenadores sondeados se había mostrado reticente a considerar la posibilidad de dirigir en Santa Fe, principalmente por cuestiones personales y de distancia.

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«No voy a ser el próximo presidente»

Sobre el cierre, Spahn volvió a confirmar una definición que ya había expresado anteriormente: no buscará un nuevo mandato al frente de Unión. El dirigente aseguró que su objetivo es dejar una institución ordenada y con información clara sobre sus obligaciones económicas. También defendió su gestión frente a las críticas que circulan en redes sociales y cuestionó las acusaciones que, según afirmó, no contemplan el conjunto de los movimientos financieros del club.

«Voy a entregar un club en orden», aseguró, al plantear que pretende dejar condiciones económicas que permitan a la próxima conducción administrar la institución sin depender necesariamente de aportes personales.