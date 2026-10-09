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Golpe de precisión en el macrocentro santafesino: ingresaron por un boquete en el techo, forzaron una caja fuerte y se robaron millones de pesos

Sucedió durante la madrugada de este viernes en la sede de la Asociación Mutual Unión Solidaria (AMUS), en calle Urquiza al 3.000. Los delincuentes ingresaron por el techo, vulneraron las medidas de seguridad y robaron decenas de millones de pesos. La cantidad exacta del monto robado es el resultado del arqueo financiero y administrativo que se realiza en la sede de la mutual.

Juan Trento

Por Juan Trento

9 de octubre 2026 · 12:55hs
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Ingresaron por un boquete en el techo de una mutual de Santa Fe en pleno macrocentro

Ingresaron por un boquete en el techo de una mutual de Santa Fe en pleno macrocentro, forzaron una caja fuerte y robaron decenas de millones de pesos.

Este viernes durante la madrugada, varios delincuentes ingresaron al edificio donde funciona la sede de la Asociación Mutual Unión Solidaria AMUS, que está ubicada en calle Urquiza al 3.000, entre Suipacha y Crespo, en pleno macrocentro de la ciudad de Santa Fe.

Los ladrones lo hicieron a través de un boquete abierto en el techo. Luego de ingresar forzaron una puerta del sector posterior del edificio, llegaron hasta las oficinas y violentaron una caja fuerte, de la que sustrajeron dinero en efectivo por un monto que, según una primera estimación que rondaría en decenas de millones de pesos.

LEER MÁS: Avanza la compleja investigación sobre el robo de 120 millones de pesos y 3 mil dólares de la distribuidora Noster en B° Candioti Sur

Denuncia

Los responsables de la firma fueron los que denunciaron el suceso a los operadores de la central de emergencias 911, y luego arribaron oficiales de Orden Público y de Cuerpos de la policía capitalina, que preservaron el lugar hasta la llegada de los peritos criminalísticos de la Policía de Investigaciones (PDI).

La primera especulación sobre el derrotero elegido por los delincuentes que ingresaron al edificio, permite obtener algunos indicios en los que sobresale de manera fáctica que tuvieron un plan previo que luego lo desarrollaron y dejo en evidencia el conocimiento del inmueble.

Llevaron las herramientas necesarias para montar el operativo y las usaron con destreza. Es es un elemento importante a juicio de los investigadores policiales. El boquete practicado es el necesario para acceder al interior, y luego el despliegue operativo hasta llegar a la caja fuerte, advierte y deja muy claro el conocimiento previo de los delincuentes. Capítulo sensible es el análisis de los elementos y dispositivos de seguridad montados en el inmueble, tanto en el interior como en el exterior.

Testigos e imágenes

Los policías capitalinos buscaron testigos entre los vecinos del barrio y detectar cuales son las cámaras de videovigilancia públicas existentes en la zona, más allá de las existente dentro y fuera del edificio de la mutual, y también las cámaras de videovigilancia privadas. No solo del ingreso formal al edificio, sino de la manzana que la comprende: avenida Urquiza, avenida Suipacha, y las calles 4 de Enero y Crespo.

El grupo de ladrones llegó por una de esas arterias y escapó por la misma que llegaron o por otra distinta. Los investigadores de la PDI, estiman que ese derrotero debería estar registrado en algunas de las cámaras de videovigilancia públicas y privadas.

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del robo a las Jefaturas de la Unidad Regional I La Capital y de la Policía de Investigaciones (PDI), ambas de la Policía de Santa Fe, y estas hicieron lo propio con el fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Fue el fiscal quien ordenó que sean identificadas las personas que puedan brindar información como testigos entre los vecinos del sector; que sea constatada la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona que pudieran contener imágenes de la llegada y de la fuga de los autores, y que sean secuestradas, además de la realización de los peritajes criminalísticos, que estuvieron a cargo de los agentes especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones.

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