Colapinto: "Ojalá hayamos tocado fondo y ahora nos toque ir para arriba"

"Hay cosas que tenemos que seguir trabajando y a veces cuando sentís que no te puede ir mucho peor, tenés un fin de semana como el de Silverstone y te mato un poco", agregó en esa misma línea.

De todos modos, el argentino reconoció que "creo que estamos haciendo un camino que nos está ayudando a mejorar un poco, todavía no lo veo en el resultado y creo que es lo que más cuesta. Tenemos que seguir persistiendo, empujando cuando no ves el resultado final y es algo intangible lo que estás viendo".

Colapinto indicó que "estoy trabajando bien con mis ingenieros que es lo más importante. Solamente quiero sentirme un poco más cómodo y en control de la situación sin tener que pasarla mal y poder disfrutar un poco más también, pero en especial encontrar eso que nos falta y tener una buena performance".

Más frases de Franco Colapinto

“Hay momentos en el fin de semana en que todo está mal y es muy complicado. No encuentro un fin de semana en el que sienta que hemos hecho todo perfecto. En mi lado, en la estrategia o en el equipo, siempre hubo algo que podíamos mejorar, eso es parte del proceso también, pero es algo que necesitamos mejorar”, analizó el argentino.

Y repitió: “Lo dije desde el comienzo, me falta confianza en el coche, a veces no puedo girar y entrar en curva y eso no me da confianza”.

“Miro atrás y siento que Imola fue mi mejor semana. Era la primera vez que me subía al coche en mucho tiempo, la primera vez que trabajaba con el equipo, fue uno de mis mejores momentos. El momento en el que he estado más cerca de Pierre, fue en mi primera carrera”, reconoció.

Sobre la falta de confianza con el auto, Franco indicó que “después de Spa hicimos algunos cambios que vemos que se relacionan un poco con cómo arranqué en esa primera carrera. Tal vez mejore un poco acá ya veremos. Creo que si tuviéramos las respuestas, no me estaría faltando confianza”.