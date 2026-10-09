La otra misión de Colón ante Mitre: ser igual de competitivo fuera de Santa Fe

Colón visitará a Mitre con la obligación de sumar de a tres para seguir escalando en la pelea por el Reducido y completar una deuda pendiente de visitante

Colón tiene un objetivo inmediato en Santiago del Estero, pero también una cuenta pendiente que necesita saldar cuanto antes. En plena pelea por conseguir una buena ubicación de cara al Reducido de la Primera Nacional , deberá demostrar que puede sostener su levantada lejos de Santa Fe, donde siempre dejó dudas.

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El domingo, desde las 17, el Sabalero se medirá con Mitre por la fecha 33 de la Zona A con la premisa de volver a ganar. Los tres puntos le permitirían seguir subiendo escalones en la tabla y alimentar sus aspiraciones en el tramo decisivo. Sin embargo, para conseguirlo tendrá que superar una de las dificultades que marcaron su campaña: jugar fuera del Brigadier López.

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Colón hace tres que no gana de visitante

Los números recientes de Colón como visitante encienden una señal de alerta, ya que acumula tres presentaciones consecutivas sin triunfos fuera de Santa Fe, con un balance de dos caídas y un empate. Para encontrar su última victoria en esa condición hay que remontarse al encuentro frente a San Miguel (2-1). Desde entonces, el equipo no logró volver a festejar a domicilio y dejó puntos que ahora pueden resultar determinantes en la disputa por los lugares de privilegio.

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La estadística general tampoco es alentadora: Colón tiene apenas un 37% de efectividad jugando fuera de casa. Un registro que refleja las dificultades que encontró para imponerse en canchas ajenas y que deberá intentar revertir si pretende cerrar la fase regular con aspiraciones concretas.

Colón tiene menos de un 40% de efectividad de visitante.

La misión ante Mitre va más allá de conseguir un resultado positivo. El Sabalero necesita ofrecer una respuesta futbolística que le permita ganar confianza y demostrar que puede competir con la misma determinación cuando abandona su estadio.

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En una categoría tan pareja, los puntos obtenidos como visitante pueden marcar diferencias importantes al momento de definir las posiciones. Por eso, cada salida representa una oportunidad para corregir una tendencia que hasta el momento le impidió dar un salto más importante en la tabla.