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Colón recupera una pieza clave en un momento fundamental para visitar a Mitre

Pensando en la visita a Mitre por la fecha 33 de la zona A de la Primera Nacional, el DT Iván Delfino recibió una buena noticia en Colón

Ovación

Por Ovación

9 de octubre 2026 · 11:47hs
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Colón recupera una pieza clave en un momento fundamental para visitar a Mitre

Prensa Colón

Colón recibió una buena noticia en la previa de un compromiso importante para sus aspiraciones en la Primera Nacional. Pier Barrios dejó atrás la molestia física que lo obligó a perderse el encuentro frente a Estudiantes de Buenos Aires y estará a disposición de Iván Delfino para visitar a Mitre.

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El plantel sabalero transita las últimas horas de preparación antes del partido del domingo, desde las 17, por la fecha 33 de la Zona A. El objetivo es claro: volver a ganar para seguir escalando y meter presión en la pelea por conseguir la mejor ubicación posible de cara al Reducido.

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Pier Barrios, una buena noticia para Colón

El defensor había quedado al margen del último compromiso por un problema físico, pero su evolución durante la semana fue más rápida de la esperada. Comenzó los trabajos de manera diferenciada y, con el correr de los días, pudo reincorporarse al grupo hasta completar los entrenamientos con normalidad.

De esta manera, Barrios viajará a Santiago del Estero y será una alternativa para Delfino, que recupera a un futbolista importante en la estructura del equipo para afrontar un partido que puede tener incidencia en la ubicación final del Sabalero. Eso sí, hay que tener en cuenta que tiene ocho amarillas, por lo que deberá cuidarse para no tener peligro de ausencia en la recta determinante.

Colón Pier Barrios Mitre
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