Colón goleó a Unión de Crespo y empardó la final del futsal

A estas alturas a ninguno de los dos equipos les queda algo en el debe: Ya demostraron que son los dos mejores de la fase regular y que son los mejores en los playoffs, jugaron un gran encuentro en Santa Fe e hicieron lo propio en Crespo. Supieron superarse uno al otro y desplegaron un gran juego cada cual a su turno.

El tercer y último partido se va a jugar en el estadio Roque Otrino dado que Colón culminó primero en la tabla de posiciones. El Miguel Ángel Sánchez está llegando a su fin pero queda todavía el mejor partido de todos por disputarse.

TORNEO CLAUSURA MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ DE FUTSAL

FINALES

Juego 2

Viernes 8 de diciembre

En el Polideportivo Club Deportivo Unión

Unión de Crespo 0 – Colón 5 (Mariano Simez, Héctor Britos, Franco Gaitán, Marcelo Bardus y Nahuel Tochi)

Síntesis del partido

Unión de Crespo 0: 1- Maximiliano Fava, 2- Gastón Gregoret, 3- Tobías Palacios, 5- Agustín Zilli, 6- Bruno Pijuan, 7- Andrés Villarreal (C), 8- Gerónimo Fau, 9- Nicolás Gasparotti, 10- Diego Garbagnoli, 11- Walter Gallardo, 12- Sebastián Vogt, 13- Emanuel Travesani, 14- Emanuel Morelli y 15- Alan Marcuzzi. DT: Lisandro González

Colón 5: 1- Jordan Ramírez, 2- Mateo Ruiz, 3- Marcelo Bardus, 4- Nahuel Tochi, 5- Elías Olmos, 6- Jonatan Pereyra, 7- Joaquín Pagani, 8- Héctor Britos (C), 9- Franco Gaitán, 10- Luis Mugni, 11- Matías Britos, 12- Mariano Velázquez, 13- Fernando Gallo y 14- Mariano Simez. DT: Fernando Graña

Goles: PT: Mariano Simez (C), Héctor Britos (C), Franco Gaitán (C) y Marcelo Bardus (C). ST: Nahuel Tochi (C).

Árbitros: Leandro Vivas, Oscar Loza, Nicolás Mottier y Candela Derevlany

Estadio: Polideportivo Club Deportivo Unión