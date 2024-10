Colón le puso pasión a la previa del partido ante Chaco For Ever: "Hasta el final"

A través de las redes sociales, Colón le puso clima a la previa del partido ante Chaco For Ever, clave en busca de alcanzar la cima de la Primera Nacional

Colón sabe que no tiene margen de error y que, incluso ganando todo lo que resta, podría no alcanzarse en busca de la cima de la zona B de la Primera Nacional, pero la ilusión está más viva que nunca y el sábado ante Chaco For Ever por la 35ª fecha será otra final.