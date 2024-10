El choque entre Chaco For Ever y Colón tiene operativo de seguridad definido

Se realizó este martes una reunión entre la CD de Chaco For Ever y los encargados de seguridad, para definir el operativo para el partido ante Colón.

Se viene un partido clave entre Chaco For Ever y Colón, en el marco de la fecha 35 de la Zona B de la Primera Nacional. El conjunto local necesita tres puntos más para garantizarse su permanencia en la categoría, mientras que los de Diego Osella no tienen margen de error en su objetivo por pelear por el primer lugar, que le garantice llegar a la primera final por el ascenso.