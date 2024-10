Cambió la logística de Colón para visitar a Chaco For Ever en otro duelo crucial

Cambiaron detalles de la logística en Colón para visitar a Chaco For Ever por la 35ª fecha de la zona B de la Primera Nacional. ¿Dónde será la última práctica?

Colón sigue adelante con su preparación y este miércoles había un nuevo doble turno con miras en visitar a Chaco For Ever el sábado que viene, desde las 17.45, por la 35ª fecha de la Primera Nacional en busca de otro triunfo para seguir metiendo presión en la lucha de arriba en la zona B.

Si bien la mayoría de los que pelean a la par ganaron, no sumaron quizás los dos más importantes, Nueva Chicago y San Telmo, por lo que el Sabalero quedó a tres puntos con 12 en juego. Es verdad que no depende de sí mismo y capaz sumando todo lo que resta no le alcance para ser finalista, pero al menos puede ser una forma hacerse un lugar, esperando que algunos deje unidades en el camino.

Ahora se viene otro choque picante como visitante, donde el Rojinegro no dio la talla en la segunda mitad del campeonato y recién ante Almagro pudo sacarse la mufa después de cinco meses. Delante estará un rival peligroso y que casi todo lo que tiene lo consiguió de local. Con una victoria más se asegura la permanencia, por lo que el escenario se dificulta todavía más.

Lo positivo es que Diego Osella conoce bien todo por haber sido su último trabajo y puede ser un plus, aunque primer que nada es clave estar a la altura y marcar presencia.

Cambió la logística del viaje en Colón

Sabiendo la importancia, el club armó rápidamente el plan de viaje, con lugar de concentración en Corrientes, sin embargo en las últimas horas varió producto de los altos costos en comparación a hacerlo directamente en un hotel de Resistencia, donde finalmente se alojará el grupo. Este jueves luego del mediodía y posterior almuerzo con la dirigencia, la delegación partirá en colectivo.

Javier Toledo Brian Farioli.jpg Finalmente Colón concentrará en un hotel de Resistencia y entrenará por última vez en cancha de Boca Unidos de Corrientes. Prensa Colón

La última práctica Colón la tendrá el viernes en la cancha de Boca Unidos de Corrientes y luego quedará a la espera de este compromiso ante Chaco For Ever sabiendo que es ganar o ganar para ilusionarse aún más con el objetivo.