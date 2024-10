Diego Osella, DT de Colón, fue "un error" para el presidente de Chaco For Ever

Diego Osella vivirá un duelo especial ante Chaco For Ever, a quien Colón visitará el sábado. El presidente del club Hector Gómez apuntó contra el DT.

Colón , dirigido técnicamente por Diego Osella, se prepara para intentar sumar un nuevo triunfo ante Chaco For Ever, el cual necesita como el agua, para mantener su ilusión de quedarse con el primer lugar de la Zona B de la Primera Nacional.

Se definió el operativo de seguridad para el choque entre Chaco For Ever y Colón

En el estreno de Osella como DT, el Sabalero consiguió un triunfo clave ante Defensores de Belgrano, a quien pasó en la tabla de colocaciones, donde se ubicó a tres puntos del líder Nueva Chicago, que el domingo cayó en su visita ante otro encumbrado como Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

Diego Osella tuvo un paso reciente por Chaco For Ever, donde no dejó un buen recuerdo. Incluso, las informaciones que llegaron desde la provincia vecina dieron cuenta de que la salida se dio de una manera muy polémica e incluso agresiva.

Duro con Osella en la previa ante Chaco For Ever

Héctor Gómez, presidente de Chaco For Ever, habló con Radio EME, donde apuntó contra Diego Osella, en la previa del duelo que su club animará ante Colón el sábado desde las 17.45, en el estadio Juan Alberto García.

En cuanto al balance de la temporada del rival de Colón, Héctor Gómez indicó que "se cometieron errores al comienzo y eso al final repercute, se armó un plantel con más de 40 jugadores, algo mal hicimos como dirigentes”.

Gómez osella.jpg

Inmediatamente, se lo consultó por el actual entrenador de Colón, quien dirigió en el inicio de la temporada a Chaco For Ever, y apuntó: "Osella fue un error que cometimos en el comienzo. Hace 15 años que estoy como presidente y todos los días se aprende algo nuevo, de eso también tenemos que aprender".

Qué ocurrió con Osella en Chaco For Ever

Y se le preguntó por la forma de la salida de Osella, ya que se menciona de un escándalo tras el partido ante San Telmo (el DT habría increpado al árbitro), y disparó: "Lo que pasó en San Telmo queda ahí adentro, me da vergüenza como dirigente responsable de Chaco For Ever".

LEER MÁS: El choque entre Chaco For Ever y Colón tiene operativo de seguridad definido

"Estamos muy cerca de lograr el objetivo de mantenernos en la categoría, aunque también queríamos ver la posibilidad de meternos en el Reducido. El futbol chaqueño está relegado como 20 años en comparación con Santa Fe, por ejemplo. Y en cuestiones económicas somos un club que tiene convocatoria, pero la crisis es importante, ni en el Federal A recaudamos tan poco como este año. En esta temporada hubo un partido donde gastamos 10 millones para abrir la cancha y recaudamos 3 millones", agregó Gómez.

Y sobre el encuentro ante Colón, Héctor Gómez indicó: "Este es el partido que estamos esperando para tener una buena recaudación, nos va a servir mucho. Desde hace 30 días estamos trabajando con todos los actores de seguridad. El operativo contará con casi 600 efectivos policiales".