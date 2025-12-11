Preocupación en Colón: empleados sin sueldo y sin respuestas a mitad de diciembre

Los técnicos y preparadores de las inferiores de Colón no cobraron el sueldo correspondiente, no tienen fecha de pago ni explicaciones claras.

Los cuerpos técnicos de las divisiones inferiores de Colón —entre ellos directores técnicos, preparadores físicos y entrenadores de arqueros— continúan sin percibir el sueldo correspondiente pese a que el club habitualmente paga entre el 1 y el 5 de cada mes. La falta de comunicación oficial profundiza la inquietud dentro de un área clave para el desarrollo deportivo.

Sin fecha de pago y con una respuesta que no explica nada

Frente a las consultas internas, la única explicación recibida fue que “no se dio la orden al área contable para efectuar los pagos”. Los empleados aseguran que no existe indicación sobre cuándo se regularizará la situación, ni confirmación de que el depósito esté previsto en el corto plazo, lo que derivó en un malestar creciente.

Prioridades dirigenciales en Colón

Mientras la comisión directiva concentra gestiones y declaraciones públicas en torno a la deuda con Alberto Espínola, condición necesaria para levantar la inhibición de FIFA. Esta problemática externa está dejando en segundo plano a los trabajadores que sostienen el día a día deportivo. El contraste entre una negociación prioritaria y los salarios impagos alimenta el reclamo interno.

La situación golpea de lleno al funcionamiento de las inferiores y evidencia un desajuste administrativo que, por ahora, no encuentra respuesta oficial. Los empleados esperan una definición inmediata que permita normalizar el cierre del año y evitar que la incertidumbre siga afectando a una de las áreas más sensibles del club.